Η μεγαλύτερη (σε ηλικία) εθνική όλων των εποχών και του Eurobasket (stats)

Ο μέσος όρος ηλικίας της 12άδας της εθνικής "αγγίζει" τα 30 χρόνια.

Όταν ασχολείσαι μ’ ένα θέμα τόσο λεπτό, όσο η ηλικία, γνωρίζεις εξαρχής ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας σε μια ομάδα μπορεί να αποδώσει χαρακτηρισμούς που ξεκινούν από το «γερασμένη», «αργή», «μη αθλητική», αλλά και «έμπειρη», «μεστή», «μπαρουτοκαπνισμένη».

Και τα δύο ισχύουν. Εξαρτάται από το αν κάποιος θέλει να δει το ποτήρι περισσότερο μισοάδειο ή περισσότερο μισογεμάτο.

Οι ψυχροί αριθμοί, όμως, είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Μετά και την επίσημη ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη για την οριστική 12άδα που θα ταξιδέψει σε Κύπρο και Λετονία για το Eurobasket 2025, πιστοποιήθηκε τα δύο εξής δεδομένα:

Α) Η Ελλάδα «κατεβαίνει» να παλέψει με την πιο μεγάλη ηλικιακά δωδεκάδα που έχει παρατάξει ποτέ στην ιστορία της σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων και

Β) Σύμφωνα και με τα τελευταία «κοψίματα» όλων των ομάδων, που ανακοινώθηκαν χθες (και εν αναμονή της επίσημης καταγραφής των ρόστερ στην ιστοσελίδα της FIBA), η Ελλάδα παρατάσσει την πιο μεγάλη σε ηλικία 12άδα του Eurobasket, φαίνεται μάλιστα να κερδίζει στο νήμα τη Γεωργία με διαφορά… 77 ημερών!

Πριν παραθέσουμε τους σχετικούς πίνακες, μια διευκρίνιση για το τι διαβάζετε: Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης στήλης προκύπτει από τον μέσο όρο των ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ετών των παικτών κάθε 12άδας την ημέρα που θα ξεκινήσει η διοργάνωση (27 Αυγούστου). Έτσι π.χ. ο Γιάννης Αντετοκούμπο καταγράφεται ως «30 ετών» αν και γεννημένος το 1994, επειδή αυτά έχει συμπληρώσει (έχει γενέθλια στις 6 Δεκεμβρίου).

Ο αριθμός της δεύτερης στήλης, αν και πιο πολύπλοκος, είναι και πιο ακριβής. Δίνει το σύνολο των ΗΜΕΡΩΝ των 12 παικτών όλων των εθνικών ομάδων την ημέρα που θα ξεκινήσει η διοργάνωση (27 Αυγούστου). Αυτό τον αριθμό προτιμούν οι πιο «λεπτολόγοι» στατιστικολόγοι, διότι περιγράφει την ακριβέστατη ηλικία της ομάδα και όχι την σχετική της.

Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζουμε τις 10 πιο «μεγάλες» ηλικιακά εθνικές ομάδες Ανδρών της Ελλάδας από το 1949, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Περιλαμβάνονται Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Προολυμπιακά τουρνουά και τελικές φάσεις Ολυμπιακών Αγώνων. Τις φορές που συμμετείχαμε στην τελική φάση Ολυμπιακών Αγώνων δεν καταγράφεται η σύνθεση του Προολυμπιακού τουρνουά, αν είχε γίνει.

ΑΡ ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΗΜ) 1 2025 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 29,75 132.979 2 2019 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 28,75 127.806 3 2024 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 28,67 126.826 4 2022 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 28,50 124.852 5 2015 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 28,33 124.547 6 2021 ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 27,80 122.553 7 2013 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 27,75 122.448 8 2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 27,67 121.939 9 2023 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 27,50 121.413 10 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 27,25 119.345

Όπως μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει, οι εννέα στις δέκα τελευταίες φορές αφορούν διοργανώσεις της τελευταίας 12ετίας. Η γήρανση, δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του 2005 είχε μέσο όρο ηλικίας 25,25 χρόνια (110.769 ημέρες) και στον ιστορικό θρίαμβο του 1987 είχαμε 12άδα λίγο μεγαλύτερη (25,50 χρόνια, 111.383 ημέρες).

Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τους μέσους όρους των 12άδων του Ευρωμπάσκετ που ξεκινάει μεθαύριο Τετάρτη. Όπως βλέπουμε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, ως μία από τις μόλις πέντε ομάδες που ξεπερνούν σε μέσο όρο τα 29 χρόνια και αγγίζουν τα 30. Η Γαλλία, αντίπαλός μας στο τελευταίο φιλικό της Κυριακής, βρίσκεται στον πάτο της λίστας με μέσο όρο μόλις 25,42 χρόνια και πάνω από 19.000 λιγότερες… ημέρες ζωής των παικτών της.