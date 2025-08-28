Ανάλυση Εθνικής: Η ακτινογραφία της 12άδας του Eurobasket

Η Εθνική μπήκε στην τελική ευθεία για την εκκίνηση του Eurobasket και το SDNA ακτινογραφεί την 12άδα της Ελλάδας και το τι περιμένουμε να δούμε.

Για ακόμα μία φορά, όπως είναι φυσικό, τα πάντα θα κινηθούν γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι μία από τις ατραξιόν του Eurobasket (μαζί με τους Γιόκιτς, Ντόντσιτς κλπ.), με τη Γαλανόλευκη να έχει στηθεί πάνω στον «Greek Freak».

Από την άλλη αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν άπαντες στο Eurobasket, με όλες τις άμυνες των αντιπάλων να είναι προσαρμοσμένες στον Γιάννη, να παίζουν προφανώς με βοήθειες κι κάπου εκεί να αναζητά η Εθνική τους παίκτες-ηγέτες που θα βγουν μπροστά για να συμπαρασύρουν με τον «Greek Freak» το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και να το «τραβήξουν» όσο πιο μακριά γίνεται.

Πρώτος εξ αυτών ο Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας γκαρντ θα έχει την μπαγκέτα στη δημιουργία, αλλά ταυτόχρονα θα πάρει κι επιθετικές πρωτοβουλίες, έχοντας ένα επιπλέον κίνητρο, αφού θα κάνει το «last dance» του με τη φανέλα της Εθνικής.

Από κοντά και οι Ντίνος Μήτογλου και Κώστας Παπανικολάου, που με την εμπειρία και τις παραστάσεις τους μπορούν να δώσουν πολύτιμες λύσεις. Με παίκτη-κλειδί να είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έχει τον ρόλο του σουτέρ στην ομάδα.

Από που ξεκινούν όλα; Μα φυσικά από την άμυνα. Μέσα από την οποία η Εθνική θα προσπαθεί σε κάθε ματς να βρει ρυθμό, να βγάλει ενέργεια και να σταματήσει τα ατού του αντιπάλου.

Αναλυτικά η ακτινογραφία της 12άδας της Ελλάδας:

Κώστας Σλούκας: Ένας παίκτης που από μόνος του έχει κίνητρο κι αυτό γίνεται μεγαλύτερο, αφού θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο Eurobasket με τη Γαλανόλευκη. Ηγέτης της Εθνικής και βαρόμετρο, που μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις σε σκοράρισμα και δημιουργία. Πέρα από το αγωνιστικό και μόνο η παρουσία του και οι παραστάσεις του είναι αρκετές για να δώσουν σε όλη την ομάδα ένα boost.

Βασίλης Τολιόπουλος: Οι εξαιρετικές του χρονιές με τον Άρη πέρα από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, έφεραν και την παρουσία του στην 12άδα της Εθνικής στο Eurobasket. Στα προκριματικά έδειξε πως μπορεί να δώσει σημαντικές βοήθειες, κυρίως με το μεγάλο του «όπλο», το σουτ. Είναι δεδομένο πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής στον άσσο και θα δίνει ανάσες στον Σλούκα, με τον Σπανούλη να υπολογίζει στο περιφερειακό σουτ του «Τολιό».

Δημήτρης Κατσίβελης: Κέρδισε την παρουσία του στο Eurobasket με το σπαθί του κατά τη διάρκεια των φιλικών προετοιμασίας. Έτσι κι αλλιώς ο Σπανούλης υπολόγιζε σε 7 γκαρντ, αλλά οι εμφανίσεις του Έλληνα άσου του δίνουν κάθε λόγο να πιστεύει πως μπορεί να τον «φορτώσει» με... αποστολές στα παιχνίδια του Πανευρωπαϊκού και να τις φέρει εις πέρας.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η παρουσία του είναι κλειδί. Βασικός παίκτης στο ροτέισον του Σπανούλη και ο καλύτερος -μαζί με τον Τολιόπουλο- σουτέρ που διαθέτει η Εθνική. Πολλά θα κριθούν από την ευστοχία του από την περίμετρο ειδικά, αφού με τις βοήθειες στον Γιάννη από τους αντιπάλους είναι δεδομένο πως θα έχει ελεύθερα σουτ. Η απόδοσή του θα είναι βαρόμετρο, αφού οι πόντοι του θα λύσουν τα χέρια της Ελλάδας.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Παίκτης από τη second unit της Εθνικής, που σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής και στην καλή του μέρα μπορεί να γίνει «X-Factor». Μπορεί να βοηθήσει κυρίως στην άμυνα με την ενέργειά του, αλλά και στην επίθεση, όπου αν βρεθεί σε καλή μέρα θα δώσει λύσεις. Γνωρίζει από μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια και είναι από τα χαρτιά που θα παίξει ο Σπανούλης στο Eurobasket.

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Μετά τον ρόλο στον Παναθηναϊκό, βρήκε ρόλο και στην Εθνική. Και φυσικά αυτός έχει να κάνει με την άμυνα, εκεί που στηρίζει πολλά ο Σπανούλης. Θα αναλάβει κι αυτός ρόλο με αποστολές σε παίκτες-κλειδιά του αντιπάλου, τους οποίους θα πρέπει να σταματήσει, ή να περιορίσει και να δώσει ώθηση κι ενέργεια στους συμπαίκτες του.

Κώστας Παπανικολάου: Ο αρχηγός της Εθνικής και από τους ηγέτες. Ξέρει να κάνει τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια και όχι μόνο με το σκοράρισμα, αλλά με την πολυεπίπεδη παρουσία του στο γήπεδο. Σουτ, άμυνα, ριμπάουντ και κλεψίματα συνθέτουν το στυλ του «Παπ», που θα αποτελέσει το βαρόμετρο και στα αποδυτήρια της Ελλάδας.

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Τον Θανάση δεν μπορείς να τον διαγράψεις ποτέ. Έτσι ακριβώς όπως κλήθηκε στην προετοιμασία και μπήκε στην 12άδα της Εθνικής, έτσι ακριβώς μπορεί να μπει σε ένα ματς και να το φέρει... τούμπα. Η δύναμη και η ενέργεια που βγάζει στο παρκέ δεν έχουν σύγκριση, με το πάθος που βγάζει ακόμα κι όταν είναι στον πάγκο να μην έχει προηγούμενο. Παιχνίδι πάνω από την στεφάνη, άμυνα και χέρια σε κάθε μπάλα συνθέτουν μία απαραίτητη λύση.

Ντίνος Μήτογλου: Ακόμα ένα παίκτης-κλειδί για την Εθνική. Τεσσάρι με τρίποντο, που μπορεί να παίξει και στο «5» και να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Εξαιρετικός στον τομέα των ριμπάουντ, που στα φιλικά φάνηκε να πληγώνει την Ελλάδα και παρουσία στην προετοιμασία που δείχνει ότι είναι σε φόρμα.

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Η νέα δύναμη της Εθνικής. Κέρδισε κι αυτός με τη αξία του την παρουσία του στο Eurobasket, με τον Σπανούλη να τον εμπιστεύεται και να μένει να φανεί αν και πόσο χρόνο συμμετοχής θα του δώσει στα επίσημα ματς. Ο ίδιος είναι έτοιμος να αρπάξει την κάθε ευκαιρία και να γίνει μέλος του ροτέισον όσο προχωράει η Ελλάδα στη διοργάνωση. Σουτ, άμυνα και ριμπάουντ τα στοιχεία του, που τα έχει ανάγκη η Γαλανόλευκη.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Όλα αρχίζουν και ξεκινούν στον Γιάννη. Από τον ίδιο θα κριθούν τα πάντα. Ο ηγέτης που θα πάρει την πλάτη του την Εθνική και δεδομένα θα φάει αρκετό ξύλο από τις αντίπαλες άμυνες. Το να πεις ότι ο Γιάννης έχει θέση είναι παράτολμο, αφού μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ, με έναν από τους τομείς που θα κρίνουν πολλά να είναι οι βολές. Αφού είναι δεδομένο πως θα του γίνουν πολλά φάουλ για να τον σταματήσουν. Από κει και πέρα κι αυτός όμως θα αναζητήσει κάποιον συμπαραστάτη σε κάθε ματς, αφού οι φάσεις που θα δημιουργεί θα πρέπει να έχουν αποδέκτη όταν θα πέφτουν πάνω του 2 και 3 άτομα.

Κώστας Αντετοκούνμπο: Έχει στοιχεία που λείπουν από την Εθνική και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Παιχνίδι πάνω από την στεφάνη και αποδέκτης του Pick and Roll. Mπορεί να δώσει λύσεις στα ριμπάουντ, ενώ είναι σίγουρο πως θα κληθεί να αντιμετωπίσει δυνατούς αντιπάλους στη ρακέτα.