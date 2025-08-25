Στραζέλ για τον τραυματισμό του: «Δεν έχω λόγια, μόνο δάκρυα» (pic)

Ο Μάθιου Στραζέλ με ανάρτησή του εξέφρασε την στεναχώρια του που δεν θα βρίσκεται τελικά στο Eurobasket με τη Γαλλία.

Ο άσος της Μονακό στην τελευταία βδομάδα και λίγες μέρες πριν το τζάμπολ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τέθηκε νοκ άουτ λόγω προβλήματος τραυματισμού.

«Με χτύπησε κεραυνός. Δεν έχω λόγια, μόνο δάκρυα. Θα έκανα τα πάντα για να νιώσω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπήσω τη νέα γενιά», ανέφερε ο Στραζέλ.