Το ξεκαθάρισε ο Γκαλινάρι: «Δεν έχω δεχθεί κάποιο τηλεφώνημα από την Αρμάνι»

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι σε δηλώσεις του τόνισε πως ακόμα δεν έχει δεχθεί κάποιο τηλεφώνημα από την Αρμάνι για το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ας το ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα. Φυσικά και ήταν το όνειρό μου, το έλεγα πάντα. Ακόμα και τα τελευταία μου χρόνια στο NBA, σκεφτόμουν να επιστρέψω στην Αρμάνι.

Αλλά για να επιστρέψεις, πρέπει να σε θέλουν. Δεν είναι ότι ξυπνάω ένα πρωί, κάνω ένα τηλεφώνημα και λέω: "Γεια σας παιδιά, είμαι έτοιμος να επιστρέψω". Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα.

Ευχαριστώ όλες τις ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον από την Ιταλία και την Euroleague τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχω λάβει ποτέ τηλεφώνημα από τη Αρμάνι.

Για να επιστρέψεις, πρέπει να σε θέλουν. Και στα 37 σου, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις στην Ευρώπη, τόσο για μπασκετικούς όσο και για μη μπασκετικούς λόγους».