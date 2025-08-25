Ανακοίνωσε τον Μπόρισλαβ Μλαντένοφ η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η ισραηλινή ομάδα προχώρησε σε μία κίνηση-έκπληξη, αφού πρόσθεσε στο δυναμικό της τον 25χρονο άσο, που θα γίνει μόλις ο δεύτερος Βούλγαρος που αγωνίζεται στην Euroleague μετά τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Μλαντένοφ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε Μινιόρ και Λέφσκι Λουκόιλ, όντας ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με μέσο όρο 21,2 πόντους, μετρώντας ακόμα 7,5 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 1,4 τάπες.