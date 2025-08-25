Ανακοίνωσε τον Μπόρισλαβ Μλαντένοφ η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η ισραηλινή ομάδα προχώρησε σε μία κίνηση-έκπληξη, αφού πρόσθεσε στο δυναμικό της τον 25χρονο άσο, που θα γίνει μόλις ο δεύτερος Βούλγαρος που αγωνίζεται στην Euroleague μετά τον Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Μλαντένοφ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε Μινιόρ και Λέφσκι Λουκόιλ, όντας ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με μέσο όρο 21,2 πόντους, μετρώντας ακόμα 7,5 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 1,4 τάπες.
מועדון הכדורסל הפועל "IBI” תל אביב מודיע על החתמתו של הגארד/פורוורד הבולגרי בוריסלב מלאדנוב (בן 25, 2.02 מ׳), שיצטרף עד לתום עונת 2027/28.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 24, 2025
במהלך תקופת קדם העונה יתאמן מלאדנוב עם הקבוצה ויעבור הערכה מקצועית כחלק מההכנות לעונה החדשה.
בעונה האחרונה נמנה מלאדנוב עם מצטייני הליגה… pic.twitter.com/wvxIGpit8c