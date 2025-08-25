Χαμός και σύρραξη στο Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Τζόουνς Γκαρσία έριξε μπουνιά σε αντίπαλο! (vid)

Χαμός και σύρραξη μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Δομινικανής Δημοκρατίας με την Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να χτυπάει με γροθιά στο πρόσωπο αντίπαλό του!

Αδιανόητες στιγμές μετά το τέλος του ματς της Δομινικανής Δημοκρατίας κόντρα στην Αργεντινή, που πήρε τη νίκη τελικά, με τον Τζόουνς Γκαρσία να χτυπάει στο πρόσωπο αντίπαλό του και πλέον να κινδυνεύει ακόμα και με αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Το σκηνικό ξεκίνησε με παίκτες τη Αργεντινής να πλησιάζουν τον άσο των Σπερς στο κέντρο του γηπέδου αφού τελείωσε η αναμέτρηση, με τον Τζόουνς Γκαρσία όμως να ξεφεύγει και να ρίχνει γροθιά σε αντίπαλό του.

Δείτε το σχετικό βίντεο: