Αλλαγή στην 12άδα της Γαλλίας: Ο Χίφι στη θέση του Στραζέλ

Αλλαγή στην 12άδα της Γαλλίας, με τον Ναντίρ Χίφι να παίρνει τη θέση του Μάθιου Στραζέλ.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού, με τον άσο της Μονακό να ταλαιπωρείται από τραυματισμό και να χάνει το Eurobasket.

Τη θέση του όπως έγινε γνωστό από τη γαλλική Ομοσπονδία πήρε ο Ναντίρ Χίφι, που θα ενισχύσει το συγκρότημα του Φοτού στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.