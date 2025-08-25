Αλλαγή στην 12άδα της Γαλλίας: Ο Χίφι στη θέση του Στραζέλ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού, με τον άσο της Μονακό να ταλαιπωρείται από τραυματισμό και να χάνει το Eurobasket.
Τη θέση του όπως έγινε γνωστό από τη γαλλική Ομοσπονδία πήρε ο Ναντίρ Χίφι, που θα ενισχύσει το συγκρότημα του Φοτού στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel.— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025
Le combo guard (23 ans, 6 sélections) retrouvera les Bleus dès lundi en Pologne et participera à l'@EuroBasket.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/DPeJ1NtaUZ