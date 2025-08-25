Προπόνηση στις 7 το απόγευμα ο Ναν! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, θέλει να είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα ενόψει της νέας σεζόν και δεν χάνει καθόλου χρόνο από τις ατομικές του προπονήσεις.

Ο Κέντρικ Ναν έχει αποδείξει πόσο άψογος επαγγελματίας είναι, αφού ακόμη και στην περίοδο των διακοπών του δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, όσον αφορά την φυσική του κατάσταση.

Ο εκ των ηγετών του Παναθηναϊκού, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, προκειμένου να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του Τριφυλλιού για τη νέα σεζόν.

Ο Ναν, μάλιστα ανάρτησε φωτογραφία στο Instagram, ενημερώνοντας ότι βρίσκεται για προπόνηση στις 7 το απόγευμα, ενδεικτικό της αφοσίωσής του, να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.