Προπόνηση στις 7 το απόγευμα ο Ναν! (pic)

Ο Κέντρικ Ναν έχει αποδείξει πόσο άψογος επαγγελματίας είναι, αφού ακόμη και στην περίοδο των διακοπών του δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, όσον αφορά την φυσική του κατάσταση.
Ο εκ των ηγετών του Παναθηναϊκού, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, προκειμένου να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του Τριφυλλιού για τη νέα σεζόν.
Ο Ναν, μάλιστα ανάρτησε φωτογραφία στο Instagram, ενημερώνοντας ότι βρίσκεται για προπόνηση στις 7 το απόγευμα, ενδεικτικό της αφοσίωσής του, να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.