Παπανικολάου: «Το ταβάνι το ορίζουμε εμείς με την προσπάθεια μέσα στο παρκέ»

Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, μετά την φιλική ήττα από την Γαλλία, τόνισε ότι το ταβάνι της «γαλανόλευκης» θα το ορίσουν οι διεθνείς με τις εμφανίσεις τους στο Eurobasket.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το φιλικό με τη Γαλλία: «Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα για εμάς, ενόψει των επίσημων αγώνων που έρχονται. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να μας δείξει ότι έχουμε ακόμα πράγματα να βελτιώσουμε. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με μεγάλη προσήλωση, αλλά σίγουρα ακόμα έχουμε πράγματα να διορθώσουμε. Ο χρόνος τελειώνει. Ο κάθε ένας πρέπει να δουλέψει με το μυαλό του. Στο βίντεο. Να βάζουμε πράγματα στα ματς».



Για το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίζει τουλάχιστον 30 λεπτά στα επίσημα ματς: «Δεν έχω λόγο σε θέματα του προπονητή. Είναι πολύ αθλητικά κορμιά οι Γάλλοι. Μας πίεσαν. Μας έβγαλαν από τις θέσεις μας. Αυτά τα κομμάτια πρέπει να δουλέψουμε».



Για το αν υπάρχει πρόβλημα στο «1», όταν πιέζουν οι αντίπαλοι: «Δεν υπάρχει μειονέκτημα. Είναι ομαδική δουλειά να κατέβει η μπάλα. Το θέμα είναι να είμαστε στις θέσεις μας και να τρέχουν σωστά τα συστήματα. Και να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, για να μπορούμε να βρίσκουμε και εύκολους πόντους».



Για το ποιο είναι το ταβάνι της Εθνικής ενόψει του EuroBasket: «Δεν υπάρχουν ταβάνια. Το ταβάνι το ορίζουμε εμείς με την προσπάθεια μέσα στο παρκέ. Μπορεί να είναι ο αποκλεισμός στον πρώτο γύρο, αν δεν είμαστε όσο συγκεντρωμένοι και αν δεν ματώσουμε σε κάθε φάση. Μπορεί να είναι και όλος ο δρόμος μέχρι το τέλος. Είναι ένα τουρνουά 20 ημερών και πρέπει να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να πάμε με αυτό το mentality και να παρουσιάσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».