Εθνική Κορασίδων: Οριακή νίκη επί της Ουκρανίας και μάχη για τις θέσεις 9-16

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική στον Δ΄ όμιλο του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επικράτησε με 65-62 της Ουκρανίας.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 9-16 στους αγώνες κατάταξης του τουρνουά.

Η ελληνική ομάδα με ένα σερί 9-0 έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, ενώ αργότερα με το τρίποντο της Βουγιούκα προηγήθηκε 20-5 (7΄37΄΄).

Έχοντας επιβάλει τον ρυθμό της η Εθνική συνέχισε το ίδιο δυναμικά και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Φουστέρη με καλάθι και κερδισμένο φάουλ, ευστόχησε και στη βολή διαμορφώνοντας το 37-16 (15΄16΄΄), ενώ λίγο μετά η Κακαρά έφερε στο +22 τη γαλανόλευκη με 39-17 με εύστοχο δίποντο.

Τα δύο συνεχόμενα τρίποντα της Μάξιμτσουκ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έφεραν την Ουκρανία να μειώνει στο -10 με σκορ 44-34 (20΄45΄΄) και τον Παντελή Καλογερόπουλο να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ. Η Ουκρανική αντεπίθεση είχε διάρκεια και με το τρίποντο της Γκλούκοβα η διαφορά έπεσε στο 49-42 (26΄32΄΄). Η Εθνική έδειξε χαρακτήρα και απάντησε με το τρίποντο της Φουστέρη (52-42, 27’32΄΄) και με το δίποντο της Σκούμα (54-44, 28΄35΄΄) με τη διαφορά να επιστρέφει σε διψήφιο νούμερο.

Η Ουκρανία έβαλε δύσκολα στη γαλανόλευκη και στο τέταρτο δεκάλεπτο όταν μείωσε με το δίποντο της Μάξιμτσουκ σε 56-51 (32΄19΄΄) και αργότερα στο καλάθι με τη Γκουλιάμοβα στο 61-59 (38΄36΄΄). Η Εθνική πήρε «ανάσα» με τις εύστοχες βολές της Φουστέρη (63-59, 38΄47΄΄), όμως ήρθε το τρίποντο της Μούρζοβα 30΄΄πριν το τέλος για να κάνει το 63-62. Η ψυχραιμία της Τουμπανιάρη λειτούργησε στις βολές κάνοντας το 65-62 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητές: Χότζα (Αλβανία), Γιανγκ (Κίνα), Καρ (Αυστρία)

Δεκάλεπτα: 10-24, 28-44, 44-55, 62-65

Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 3(1), Κακαρά 6, Φουστέρη 24(5), Μιλητσοπούλου, Προδρομίδη, Παπαδάκου, Βουγιούκα 12(3), Σκούμα 5, Ντοκμετζή, Μπεκίρη, Τουμπανιάρη 15, Καβελίδη.