Σπανούλης: «Ο Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα από τη Γαλλία ανακοίνωσε πως από την 12άδα «κόπηκε» ο Βαγγέλης Ζούγρης.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα φιλικό ματς για συμπεράσματα,. Ήθελα να δοκιμάσω αρκετά παιδιά και αρκετά σχήματα. Κάποια παιδιά που έρχονται από τραυματισμό είχαν περιορισμό στα λεπτά τους. Κάποια άλλα είχαν παίξει δύο ματς σερί. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει αυτό το φιλικό, η Γαλλία έπαιξε μπασκετικό ξύλο, δεν αντιδράσαμε σωστά και ήταν το τέλειο ματς για να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο Ευρωμπάσκετ».

Για τον απολογισμό των φιλικών: «Ήταν το τρίτο ματς σε πέντε μέρες. Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι, στο δεύτερο μέρος με την επιθετικότητά της η Γαλλία μάς έδωσε το τέλειο τεστ. Μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού με την αθλητικότητά της, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και έπρεπε να διαχειριστώ κάποια παιδιά. Δεν θέλω να είμαστε πρωταθλητές στα φιλικά, αλλά να μαθαίνουμε από αυτά. Τα συμπεράσματα είναι πολύ καλά και από θετικής και από αρνητικής άποψης. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλη την προετοιμασία. Η ομάδα που θα βελτιωθεί πιο πολύ μέσα στο τουρνουά θα φτάσει μέχρι τέλους».

Για τα θετικά κι αρνητικά: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ομάδα. Χωρίς περιορισμούς και έχοντας πάρει το μάθημά μας σήμερα, έχουμε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση. Σήμερα πήραμε 14 ριμπάουντ, δεν είναι νούμερο που σου επιτρέπει να κερδίσεις. Πρώτη φορά έπαιξε όλη η ομάδα μαζί, πρέπει κάπου να το βρούμε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να βλέπεις τις αδυναμίες σου».

Για το αν υπάρχει χρόνος να βελτιωθεί η ομάδα: «Υπάρχει χρόνος για να βελτιωθούμε κι άλλο. Δεν μπορούμε όταν κερδίζουμε να λέμε ότι πάμε για μετάλλιο κι όταν χάνουμε να λέμε μόνο για αδυναμίες. Το παιχνίδι είναι ζωντανό. Θεωρώ πως έχουμε όλα τα στοιχεία για να γίνουμε μια επικίνδυνη ομάδα».

Για το ποιος παίκτης θα «κοπεί»: «Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».

Για το αν πήγαινε εξ αρχής για 7 γκαρντ και 5 ψηλούς: «Το μπάσκετ εξελίσσεται και δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ χωρίς γκαρντ. Μπορούμε να κάνουμε αλχημείες, αλλά δεν μπορείς να πας χωρίς γκαρντ».

Για το αν θα υπάρξουν και στο Eurobasket περιορισμοί με τους χρόνους των παικτών: «Περιορισμοί δεν υπάρχουν πλέον. Κι εμένα με έπιασε πονοκέφαλος μέσα στο παιχνίδι με τους χρόνους των παικτών, γιατί δεν μπορούσα να βάλω τους παίκτες που ήθελα. Είμαι πολύ αισιόδοξος, όλα τα παιδιά έχουν μεγάλο κίνητρο να πάμε και να κάνουμε ένα πολύ καλό τουρνουά».

Για τον στόχο της Εθνικής: «Θα προτιμούσα να υπάρχει κριτική ότι δεν πάμε πουθενά. Γιατί ο Έλληνας μόνο έτσι πετυχαίνει, δυστυχώς αυτή είναι η ράτσα μας. Πάντα πετυχαίνουμε όταν κανείς δεν μας πιστεύει».