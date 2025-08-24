Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Οι καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γαλλία (vid) 24-08-2025 22:29 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Γαλλία 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Εθνική δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα από τη Γαλλία στην πρόβα τζενεράλε πριν το Eurobasket. Δείτε τις καλύτερες στιγμές: Ρίχνει έως 40% τις τιμές: Το ελληνικό νησί με τα ζεστά νερά που τον Σεπτέμβρη κάνεις διακοπές 7 ημερών με κάτω από 500€ menshouse.gr «Δεν θα το δεχτούμε..»: Πήρε θέση για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ο Μητσοτάκης instanews.gr Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειάς της για το ύστατο «αντίο» dailymedia.gr Μετά τις 3 ήττες στα φιλικά: Το ξέρει καλύτερα απ' όλους ο Σπανούλης... menshouse.gr Μετά τον Ρενάτο Σάντσες: Η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟ είναι και η πιο σημαντική menshouse.gr «Ντιέγκο έχεις χαθεί;»: Η μέρα που ακόμα και οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν απ’ την εικόνα του Μαραντόνα που αντίκρισαν menshouse.gr Δεν είπε λέξη: Κάτι ξέρει ο Βορίδης... instanews.gr Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η απόλυτη… (Pics) dailymedia.gr Οι καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γαλλία (vid) SHARE