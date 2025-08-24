Σπανούλης: «Μας έριξε μπασκετικό ξύλο η Γαλλία, ήταν το τέλειο τεστ»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για όσα κρατάει μετά την ήττα στο τελευταίο φιλικό ματς πριν το Ευρωμπάσκετ κόντρα στη Γαλλία.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας στάθηκε στο κακό δεύτερο ημίχρονο, όπου η Ελλάδα δέχτηκε 12-28 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο και έχασε την επαφή με το σκορ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ήθελα να δοκιμάσω αρκετά σχήματα, να δοκιμάσω κάποια παιδιά που έρχονται από τραυματισμό ή είχαν περιορισμό στα λεπτά τους. Κάποια άλλα είχαν παίξει δύo ματς σερί.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει. Η Γαλλία μας έριξε μπασκετικό ξύλο και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε.Ήταν το τέλειο τεστ για εμάς και είδαμε τι πρόκειται να συναντήσουμε στο Ευρωμπάσκετ. Έχω 12 παίκτες και αναλόγως θα τους διαχειριστώ».