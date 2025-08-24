Λιόλιος: «Τώρα ξεκινάει το ταξίδι μας, είμαι σίγουρος πως θα γυρίσουμε χαρούμενοι» (vid)

Ο Βαγγέλης Λιόλιος σε δηλώσεις του μίλησε για την Εθνική ομάδα και το επερχόμενο Eurobasket, που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Τώρα ξεκινάει το ταξίδι μας. Πρέπει να πάμε δυνατά, ενωμένοι, ψυχωμένοι, για να κατακτήσουμε αυτό που τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει.

Η Εθνική ομάδα ανήκει στους Έλληνες, στους δέκα εκατομμύρια Έλληνες εντός Ελλάδας και άλλους δέκα εκτός. Αυτά τα παιδιά που θα μας εκπροσωπήσουνε τα αγαπάμε, έχουν ένα εντυπωσιακό κλίμα εντός και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

Είμαστε όλοι μαζί τους, στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια και είμαι σίγουρος πως θα γυρίσουμε χαρούμενοι.



Είναι η Εθνική ομάδα των δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων. Γι' αυτούς θα παλέψουμε και θα γυρίσουμε όπως πρέπει».