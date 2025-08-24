MENU
Ο Σπανούλης αποφάσισε: Αυτή είναι η τελική δωδεκάδα της Εθνικής στο Eurobasket

Γνωστή έγινε η τελική δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για το προσεχές Eurobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη να αφήνει εκτός τον Βαγγέλη Ζούγρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τελευταίο φιλικό κόντρα στη Γαλλία, αναφέρθηκε στο «κόψιμο» του Ζούγρη, επιλέγοντας έτσι την τελική αποστολή της Εθνικής.

Δείτε τη δωδεκάδα της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ:

Γκαρντ

  • Κώστας Σλούκας
  • Βασίλης Τολιόπουλος
  • Δημήτρης Κατσίβελης
  • Τάιλερ Ντόρσεϊ
  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Φόργουορντ-σέντερ

  • Κώστας Παπανικολάου
  • Θανάσης Αντετοκούνμπο
  • Ντίνος Μήτογλου
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
  • Γιάννης Αντετοκούνμπο
  • Κώστας Αντετοκούνμπο
