Με 13 παίκτες η Εθνική κόντρα στη Γαλλία, μέσα και ο Σαμοντούροβ

Με όλους τους παίκτες, και τους 13 διαθέσιμους, η Εθνική απόψε κόντρα στη Γαλλία (20:00, ΟΑΚΑ) στο τελευταίο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ.

Μέσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος στο τελευταίο φιλικό απέναντι στην Ιταλία είχε υποστεί κάκωση τέταρτου μετακαρπίου στο δεξί του χέρι, όμως οι εξετάσεις του μετά ήταν καθαρές.

Ο «Σάμο» βρίσκεται στο ΟΑΚΑ και στην προθέρμανση και μένει να φανεί εάν θα τον χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα θα ανακοινώσει την τελική δωδεκάδα και το τελευταίο «κόψιμο».

Οι 13 παίκτες της Εθνικής : Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.