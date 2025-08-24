Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να παίξω στο ΟΑΚΑ - Θέλω το χρυσό στο Eurobasket και πρωτάθλημα στο ΝΒΑ»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για τους στόχους του στο προσεχές Ευρωμπάσκετ, το ΝΒΑ, αλλά και για την ανυπομονησία του να παίξει στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας στο «BasketNews» ανέφερε για την εθνική Γαλλίας και το δικό του ρόλο: «Έχουμε ακόμα μια νέα ομάδα με μια νέα γενιά, οπότε προφανώς ο ρόλος του καθενός θα είναι λίγο διαφορετικός από την προηγούμενη μας πορεία. Αλλά το γεγονός ότι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, είναι καλύτερο να μιλάμε στο γήπεδο αν κάτι πρέπει να ειπωθεί. Δεν θα το πάρουμε στραβά γιατί γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και ξέρουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε τους πάντες καλύτερους και προσπαθούμε να παίξουμε μαζί και να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό».

Και συνέχισε: «Όταν είμαστε στο γήπεδο μπορείς να νιώσεις την ενέργεια στον πάγκο, στο παρκέ, παντού. Ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι ο αρχηγός και να συμπεριφέρομαι σαν να θέλω να κάνεις αυτό και εκείνο. Απλώς προσπαθώ να μεταφέρω ό,τι θέλει ο προπονητής να κάνουμε. Και στο τέλος της ημέρας, απλώς προσπαθώ να παραμένω θετικός. Θέλω όλοι να είναι θετικοί, να φέρνουν καλή ενέργεια και να ετοιμάζονται να νικήσουν».

Για τους δικούς του στόχους με την εθνική και το ΝΒΑ: «Ένα χρυσό μετάλλιο με τη Γαλλία θα ήταν ξεχωριστό. Παίζω με την ομάδα εδώ και χρόνια και κάθε φορά παίρνουμε το ασημένιο. Οπότε νομίζω ότι το χρυσό θα ήταν ο επόμενος στόχος για εμάς. Αλλά, φυσικά, το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα NBA είναι επίσης κάτι ξεχωριστό. Δεν έχω υπάρξει ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Και τα δύο θα ήταν υπέροχα».

Για το ανακαινισμένο Telekom Centrer Athens: «Αρκετά καλή, έχουν ένα νέο γήπεδο, φαίνεται εκπληκτικό, μου αρέσει το παρκέ, είναι λίγο διαφορετικό, οπότε ανυπομονώ να παίξω εδώ». Μάλιστα, ο Γιαμπουσέλε παραδέχτηκε πως το Madison Square Garden είναι ό,τι πιο κοντινο σε ευρωπαϊκά επίπεδα. «Θα έλεγα ότι οι Ευρωπαίοι οπαδοί είναι λίγο διαφορετικοί. Βρισκόμαστε σε ένα από τα γήπεδα (ΟΑΚΑ) όπου οι οπαδοί τρελαίνονται. Οπότε, η Ευρώπη είναι λίγο διαφορετική, αλλά η Νέα Υόρκη σίγουρα έχει ένα σκληρό κοινό».