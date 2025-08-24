Σποέλστρα: «Η Σερβία είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket»

Ο Έρικ Σποέλστρα σε δηλώσεις του τόνισε πως μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket είναι η Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Φυσικά, έχουμε μεγάλο σεβασμό για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Είναι πολύ καλά οργανωμένη, είχαν δύο σπουδαία καλοκαίρια στο παρελθόν, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βρίσκομαι στο Βελιγράδι για πρώτη φορά και περνάμε πραγματικά υπέροχα εδώ. Όλοι είναι ευγενικοί, μας δείχνουν την πόλη. Η ατμόσφαιρα το άλλο βράδυ ήταν απίστευτη.



Το παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό και ήμουν παρών μία φορά όταν έπαιξε ο Γκόραν Ντράγκιτς. Η Σερβία είναι προφανώς ένα από τα φαβορί. Ήταν καλοί την άλλη μέρα και στα φιλικά. Όπως είπα, είναι εξαιρετικά καλά προπονημένοι, μια ομάδα βετεράνων που είναι μαζί εδώ και πολύ καιρό και είμαι σίγουρος ότι ανυπομονούν για τη διοργάνωση».