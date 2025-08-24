Αποχαιρέτησε και τον Μίτροβιτς ο Ερυθρός Αστέρας: «Ένας γίγαντας του συλλόγου μας»

Παρελθόν αποτελεί από τον Ερυθρό Αστέρα μετά από τέσσερις διαδοχικές σεζόν ο Λούκα Μίτροβιτς.

Μετά τον Μπράνκο Λάζιτς και ο 32χρονος Σέρβος ψηλός αποχωρεί από την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου για να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.

Στο μήνυμά του ο Ερυθρός Αστέρας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο Λούκα Μίτροβιτς είναι ένας ακόμη παίκτης που, με την επιρροή που άσκησε, το στίγμα που άφησε στον Ερυθρό Αστέρα, τα τρόπαια που κέρδισε, το περιβραχιόνιο του αρχηγού που φορούσε, είναι ένας γίγαντας του συλλόγου μας από κάθε άποψη!

Φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα το 2012, όταν ήρθε από την Χέμοφαρμ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία για την ομάδα μας! Έπαιξε 524 αγώνες με τον Ερυθρό Αστέρα και είναι δεύτερος στη λίστα όλων των εποχών όσον αφορά τον αριθμό των συμμετοχών με την ερυθρόλευκη φανέλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σημείωσε 3.932 πόντους και κέρδισε 19 τρόπαια με την αγαπημένη του ομάδα (5 τίτλους ABA League, 6 πρωταθλήματα Σερβίας και 8 εθνικά κύπελλα Radivoj Korac).

Ο Λούκα καθιερώθηκε ανάμεσα στους αθάνατους και βρέθηκε στη 2η θέση της λίστας με τους παίκτες με τις περισσότερες εμφανίσεις, ακριβώς πίσω από τον Μπράνκο Λάζιτς, στον οποίο παρέδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την πρώτη του θητεία με την ερυθρόλευκη. Σε δύο περιπτώσεις, έπαιξε 9 ολόκληρες σεζόν για την Ερυθρό Αστέρα και με όλα όσα έκανε, θα παραμείνει για ερυθρόλευκος και μέλος της οικογένειάς μας για πάντα!

Ο Ερυθρός Αστέρας, ο Πρόεδρος Ζέλικο Ντρτσέλιτς, ολόκληρη η διοίκηση, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι, οι παίκτες και οι προπονητές, θα ήθελαν να ευχηθούν στον Λούκα μας καλή υγεία και επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, και ως άνθρωπος και παίκτης που έχει προσφέρει αμέτρητα στον Σύλλογό μας, οι πόρτες του συλλόγου είναι ορθάνοιχτες γι' αυτόν μετά το τέλος της καριέρας του».