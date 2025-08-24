Γενικός Διευθυντής «Belgrade Arena»: «Η Εuroleague είπε να πάει το Final Four στο ΟΑΚΑ»!

Ο Γενικός Διευθυντής της «Belgrade Arena», Γκόραν Γκρμπόβιτς, σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι η Αθήνα είναι το φαβορί για τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague του 2026!

Υπενθυμίζουμε πως το αντίπαλον δέος της Ελλάδας στην κούρσα για τα τελικά της διοργάνωσης είναι η Σερβία, υποψηφιότητα που στηρίζει απόλυτα και της οποίας ηγείται ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Jao Mile»:

«Τώρα για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Εuroleague, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Εuroleague. Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν.

Ειδικά οι μεγαλύτερες ομάδες δεν θα πάνε στην Αθήνα λόγω του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλει την Ευρωλίγκα και τα πάντα και όλους. Ωστόσο, η τωρινή διεύθυνση της Εuroleague λέει ότι δεν έχει σημασία που μας προσβάλει. Σκεφτείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Δεν πειράζει, θα πάμε στο ΟΑΚΑ είπαν. Και συνήθως, εμείς έχουμε Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και η Αθήνα να το πάρει. Δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα τον ανταμείψουν που τους αποκαλεί μαφία, ηλίθιους και μπάσταρδους. Αλλά η διεύθυνση της Εuroleague λέει ότι δεν πειράζει. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει απλώς τα χρήματα.

Η Εuroleague διοικείται από 3-4 οντότητες, δεν ξέρω πια. Από την ECA, η οποία είναι ο ιδρυτής, από την IMG, η οποία διαχειρίζεται αυτές τις εμπορικές επιχειρήσεις και έχει συμβόλαιο μαζί τους, από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι οι πιο σημαντικοί, δηλαδή από τους συλλόγους και τη διοίκηση, από τον Παούλιους Μοτιεγιούνας και τους άλλους. Μου το έχει πει ένας άνθρωπος από το NBA που είναι από το Ισραήλ, ότι δεν ήξερε με ποιον να μιλήσει και δεν ήξερε ποιον να ρωτήσει τι. Καταλαβαίνετε;».

Όταν το NBA παρουσιάσει ένα προσαρμοσμένο γενικό πλάνο, θα καταστραφεί το σύστημα της ECA. 100%. Σας το λέω! Στο μέλλον δύο ομάδες από την Εuroleague μπορεί να μπουν στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA».