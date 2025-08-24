Γιούρτσεβεν: «Στόχος είναι να ανέβουμε στο βάθρο, αναγνωρίζω το βάρος της ευθύνης»

Ο Όμερ Γιούρτσεβεν σε δηλώσεις του στάθηκε στον στόχο της Τουρκίας στο Eurobasket, που δεν είναι άλλος από το μετάλλιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όλοι είμαστε ανυπόμονοι και φιλόδοξοι. Στόχος είναι να ανέβουμε στο βάθρο. Ξέρουμε ποιες είναι προσδοκίες του κόσμου και θα μας κάνει καλό αυτή η πίεση.

Όλοι έχουμε επίγνωση του ταλέντου που διαθέτει η ομάδα και της προοπτικής και γι’ αυτό η κατάκτηση ενός μεταλλίου αποτελεί ρεαλιστικό στόχο.



Εκπροσωπούμε 80 εκατομμύρια κόσμου. Η εκπροσώπηση μίας ολόκληρης χώρας είναι κάτι που κάνουμε από μικρή ηλικία στις εθνικές και το αίσθημα περηφάνειας είναι πια ακόμη μεγαλύτερο, στο ανώτατο σημείο όταν μιλάμε για την εθνική Ανδρών. Αναγνωρίζω το βάρος της ευθύνης».