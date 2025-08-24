Τζόλος: «Η Δόξα Λευκάδας είναι οικογένεια για εμένα, να μπούμε στα play-offs»

Ο νέος γκαρντ της Δόξας Λευκάδας, Βαγγέλης Τζόλος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την επιστροφή του στην Δόξα Λευκάδας: «Η Δόξα για μένα είναι από τις ομάδες, ίσως η μοναδική, που έχω “δεθεί” μαζί της, ειδικά όταν αυτό συνδυάζεται με επιτυχίες. Έχω πολλές μνήμες στο μυαλό μου και, όταν έρχονται επιτυχίες όπως η άνοδος πριν τρία χρόνια, “δένεσαι” παραπάνω. Τη θεωρώ οικογένεια μου την ομάδα και έχω αρκετούς φίλους στο νησί. Ήταν ο κύριος λόγος να βρίσκομαι σε ένα οικογενειακό περιβάλλον».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Είχα μιλήσει με τον κόουτς Τερζή το καλοκαίρι. Ο ρόλος μου θέλει να είναι πρωταγωνιστικός. Έχω υπάρξει ξανά στην Δόξα Λευκάδας. Έχω και τον ρόλο να καθοδηγώ τα νεαρά παιδιά και να διατηρώ το καλό κλίμα στα αποδυτήρια».

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Η ομάδα έχει στηθεί διαφορετικά από πέρυσι. Αποτελείται από παίκτες που έχουμε ξαναπαίξει όπως εγώ, ο Σαχπατζίδης και ο Λεγκίκας. Από ‘εκεί ‘κει και πέρα, έχουμε παίκτες πιο νεαρούς που θέλουμε να τους δώσουμε χρόνο. Επίσης, οι δύο ξένοι της ομάδας, ο Άλεν που έπαιζε και πέρυσι και ένας νέος στην κατηγορία. Είναι νωρίς ακόμα για να θέσουμε στόχους. Σίγουρα θέλουμε να μπούμε στα play-offs. Τη Δευτέρα (25/08) ξεκινάμε την προετοιμασία».

Για τη φετινή ανταγωνιστικότητα της Elite League: «Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, δεν υπάρχουν μεγάλα φαβορί. Αν εξαιρέσεις 4-5 ομάδες που είναι ένα “σκαλί” πιο πάνω, οι υπόλοιπες ομάδες είναι ισοδύναμες και βρίσκονται στα ίδια πλαίσια. Υπάρχουν και ομάδες όπως οι Σοφάδες που βασίζονται στα νέα παιδιά».

Για τη σεζόν 2022-23 και την άνοδο της Δόξας Λευκάδας στην Elite League: «Αυτή η άνοδος θα μείνει πάντα “χαραγμένη” στο μυαλό μου. Μας είχαν σαν αουτσάιντερ τότε. Οι τελικοί που είχαμε παίξει ήταν ωραίοι αγώνες. Θέλω να βρίσκομαι σε ομάδες που έχουν κίνητρο και διεκδικούν πράγματα, αυτό ήταν το σκεπτικό μου κι έτσι παραμένει. Είναι ένας λόγος που θέλω να ανήκω εδώ».

Για το προσωπικό του κίνητρο: «Θέλω να μένω υγιής. Πέρυσι είχα έναν τραυματισμό και έμεινα στο κρεβάτι για αρκετούς μήνες με φριχτούς πόνους στην μέση. Από ‘κει και πέρα, το μπάσκετ είναι τρόπος ζωής και θέλω να μένω κάθε μέρα κοντά στο άθλημα. Μου αρέσει πολύ, κοιτάζω να βελτιώνομαι και να δίνω το 100% στην ομάδα και να βρίσκομαι σε ομάδες με κίνητρο για πρωταθλητισμό».

Για το αν υπάρχει “μυστικό” για την επιτυχία στην κατηγορία: «Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Νομίζω πως ξεκινάς την χρονιά και βλέπεις πώς πορεύεσαι. Πρέπει να έχεις συνέπεια στην Elite League. Για να σταθείς σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να δουλεύεις και να είσαι σωματικά εντάξει. Το μπάσκετ έχει αλλάξει και βασίζεται στην ταχύτητα και την αθλητικότητα».

Για το τι θα συμβούλευε έναν νεαρό αθλητή στο ξεκίνημά του: «Για ‘μένα, πάντα ο τρόπος ήταν η έμφαση στην δουλειά. Ό,τι προβλήματα είχα στην καθημερινότητα μου τα έλυνα στο γήπεδο μέσω του μπάσκετ. Με έκανε να νιώθω καλά και να ξεχνιέμαι».