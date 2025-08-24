MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

FIBA: Σλούκας και Παπανικολάου στους δέκα παίκτες που παίζουν πιθανότατα στο τελευταίο τους Eurobasket

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Eurobasket 2025 η FIBA συγκέντρωσε τα ονόματα δέκα παικτών που πιθανότατα θα παίξουν στην τελευταία εν λόγω διοργάνωσή της. Και μέσα σε αυτά τα ονόματα βρίσκονται ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου.

Στα 35 του ο Σλούκας θα εμφανιστεί στο έκτο του Ευρωμπάσκετ και όπως ο ίδιος είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις «ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου τουρνουά με την Εθνική ομάδα». Η FIBA τον χαρακτηρίζει χαρισματικό ηγέτη και πως το όνομά του είναι συνυφασμένο με την Εθνική Ελλάδας.

Στα 35 του και ο Παπανικολάου, ο οποίος μπαίνει στο έκτο του τουρνουά με την Εθνική ομάδα. Η FIBA τον ονομάζει «αιώνιο μαχητή, παθιασμένο και χαρισματικό».

Αναλυτικά η λίστα με τους δέκα παίκτες που ίσως να εμφανιστούν στο τελευταίο τους Ευρωμπάσκετ σύμφωνα με τη FIBA:

  • Ντανίλο Γκαλινάρι (37) - Ιταλία
  • Γκιόργκι Σερμαντίνι (36) - Γεωργία
  • Νταϊρίς Μπερτάνς (36) - Λετονία
  • Κώστας Σλούκας (35) - Ελλάδα
  • Κώστας Παπανικολάου (35) - Ελλάδα
  • Νίκολα Βούτσεβιτς (34) - Μαυροβούνιο
  • Nίκολο Μέλι (34) - Ιταλία
  • Σάσου Σαλίν (34) - Φινλανδία
  • Γιόνας Βαλαντσιούνας (33) - Λιθουανία
  • Ντάνιελ Τάις (33) - Γερμανία
FIBA: Σλούκας και Παπανικολάου στους δέκα παίκτες που παίζουν πιθανότατα στο τελευταίο τους Eurobasket