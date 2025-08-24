FIBA: Σλούκας και Παπανικολάου στους δέκα παίκτες που παίζουν πιθανότατα στο τελευταίο τους Eurobasket

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Eurobasket 2025 η FIBA συγκέντρωσε τα ονόματα δέκα παικτών που πιθανότατα θα παίξουν στην τελευταία εν λόγω διοργάνωσή της. Και μέσα σε αυτά τα ονόματα βρίσκονται ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου.

Στα 35 του ο Σλούκας θα εμφανιστεί στο έκτο του Ευρωμπάσκετ και όπως ο ίδιος είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις «ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου τουρνουά με την Εθνική ομάδα». Η FIBA τον χαρακτηρίζει χαρισματικό ηγέτη και πως το όνομά του είναι συνυφασμένο με την Εθνική Ελλάδας.

Στα 35 του και ο Παπανικολάου, ο οποίος μπαίνει στο έκτο του τουρνουά με την Εθνική ομάδα. Η FIBA τον ονομάζει «αιώνιο μαχητή, παθιασμένο και χαρισματικό».

Αναλυτικά η λίστα με τους δέκα παίκτες που ίσως να εμφανιστούν στο τελευταίο τους Ευρωμπάσκετ σύμφωνα με τη FIBA: