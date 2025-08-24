FIBA: Σλούκας και Παπανικολάου στους δέκα παίκτες που παίζουν πιθανότατα στο τελευταίο τους Eurobasket

Στα 35 του ο Σλούκας θα εμφανιστεί στο έκτο του Ευρωμπάσκετ και όπως ο ίδιος είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις «ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου τουρνουά με την Εθνική ομάδα». Η FIBA τον χαρακτηρίζει χαρισματικό ηγέτη και πως το όνομά του είναι συνυφασμένο με την Εθνική Ελλάδας.
Στα 35 του και ο Παπανικολάου, ο οποίος μπαίνει στο έκτο του τουρνουά με την Εθνική ομάδα. Η FIBA τον ονομάζει «αιώνιο μαχητή, παθιασμένο και χαρισματικό».
Αναλυτικά η λίστα με τους δέκα παίκτες που ίσως να εμφανιστούν στο τελευταίο τους Ευρωμπάσκετ σύμφωνα με τη FIBA:
- Ντανίλο Γκαλινάρι (37) - Ιταλία
- Γκιόργκι Σερμαντίνι (36) - Γεωργία
- Νταϊρίς Μπερτάνς (36) - Λετονία
- Κώστας Σλούκας (35) - Ελλάδα
- Κώστας Παπανικολάου (35) - Ελλάδα
- Νίκολα Βούτσεβιτς (34) - Μαυροβούνιο
- Nίκολο Μέλι (34) - Ιταλία
- Σάσου Σαλίν (34) - Φινλανδία
- Γιόνας Βαλαντσιούνας (33) - Λιθουανία
- Ντάνιελ Τάις (33) - Γερμανία