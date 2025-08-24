Δύο ώρες πριν το τζάμπολ ανοίγουν οι θύρες για το Ελλάδα - Γαλλία

H Εθνική ομάδα δίνει σήμερα τον τελευταίο της αγώνα προετοιμασίας ενόψει του Ευρωμπάσκετ, αντιμετωπίζοντας στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) στις 20.00 την Γαλλία.

Όπως ανέφερε η ΕΟΚ, οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 18.00, δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, ενώ θα λειτουργήσουν μπουτίκ και θα υπάρχει fan zone για το κοινό.

Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ:

*Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18.00 και η είσοδος στο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου θα γίνεται από τις Πύλες Α, Δ και Ε.

*Η έξοδος μετά το τέλος της αναμέτρησης μπορεί να γίνει από τις πύλες Α, Δ και Ε.

*Διαθέσιμα parking για το κοινό και τα media το parking 8 (Λ. Κύμης και Σπύρου Λούη) και το Parking 6 (απέναντι από το κολυμβητήριο).

*Θα υπάρχουν εκδοτήρια από τις 12.00 ως την έναρξη του αγώνα (20.00) στη βάση της σκάλας που βρίσκεται ανάμεσα στο κλειστό γυμναστήριο και το κολυμβητήριο. Μπορείτε πάντα να κλείσετε την δική σας θέση δίπλα στην Εθνική Ομάδα και ηλεκτρονικά με ένα κλικ ΕΔΩ. Δεν απαιτείται χρήση του gov wallet.

*Οι διαπιστεύσεις για τους εκπροσώπους ΜΜΕ θα δίνονται από την είσοδο στο κέντρο Τύπου στο κλειστό γυμναστήριο από τις 18.00. Δεν θα εκδοθούν διαπιστεύσεις για όσους έχουν λάβει αρνητική απάντηση μέσω email.

*Οι μπουτίκ της Εθνικής Ομάδας θα λειτουργήσουν στην είσοδο VIP και δύο στο Level 4 από τις 18.00. Στον ίδιο χώρο στο Level 4 θα λειτουργήσει και η Fan Zone.

Μπορείτε πάντα να κάνετε τις αγορές σας και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.hellasbasketball.gr.