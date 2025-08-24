Άπλμπι: «Η Μύκονος μου δίνει ξανά την αίσθηση της πρόκλησης»

Ο Ταϊρί Άπλμπι μίλησε για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στη Μύκονο και για την προοπτική του συλλόγου, εξηγώντας ότι έχει μπροστά του την ευκαιρία να δοκιμάσει τα όριά του υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Αναλυτικά:

•Τι σε έκανε να επιλέξεις τη Μύκονο ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας σου, μετά τις εμπειρίες σου στη Γαλλία και την Τουρκία; Τι ήταν αυτό που ξεχώρισες σε αυτή την προοπτική;

«Ξέρεις, είχα ακούσει πολλά καλά για την Ελλάδα, ότι διαθέτει ένα πρωτάθλημα με ποιότητα, δυνατές ομάδες και ανταγωνισμό. Μετά τη Γαλλία και την Τουρκία, που ήταν ήδη σημαντικές εμπειρίες για μένα, ήθελα κάτι που θα μου έδινε ξανά την αίσθηση της πρόκλησης. Το να έρθω στη Μύκονο το είδα ως μια ευκαιρία να δοκιμάσω τα όριά μου λίγο παραπάνω, να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να αγωνιστώ σε μία από τις καλές λίγκες της Ευρώπης, διατηρώντας τον στόχο μου να βρίσκομαι στα κορυφαία πρωταθλήματα».

•Πώς προσεγγίζεις προσωπικά αυτό το επόμενο βήμα στη διαδρομή σου; Είναι κυρίως το μπάσκετ ή υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που το κάνουν σημαντικό για σένα;

«Ξέρεις, για μένα θα είναι πάντα κυρίως το μπάσκετ. Να προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος, να βοηθάω την ομάδα σε ό,τι χρειάζεται για να κερδίζουμε. Σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει και η εμπειρία, το να ταξιδεύεις, να γνωρίζεις τον κόσμο. Όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, να δουν τις όμορφες πόλεις και όλα όσα έχει να προσφέρει. Οπότε κι αυτό είναι ένα επιπλέον θετικό».

•Γνωρίζεις ότι είσαι ο μοναδικός ξένος παίκτης της Μυκόνου που δεν έχει αγωνιστεί ξανά στην ελληνική λίγκα;

«Ναι, ο κόουτς το ανέφερε στην πρώτη μας συζήτηση, και το βρήκα αρκετά ιδιαίτερο! Είναι κάτι που το βλέπω ως ξεχωριστή πρόκληση, καθώς είμαι ο μόνος που δεν έχει ακόμη εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Παράλληλα όμως με ενθουσιάζει, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να αποδείξω τον εαυτό μου, να μάθω και να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι έτοιμος, έχω όρεξη και ανυπομονώ να ζήσω αυτή την ευκαιρία».

•Πέρα από το μπάσκετ, η Μύκονος είναι ένας ξεχωριστός και παγκοσμίως γνωστός τόπος. Σε ποιον βαθμό η τοποθεσία ή το όραμα του συλλόγου επηρέασαν την απόφασή σου;

«Είχα ακούσει πολλά θετικά για τη Μύκονο. Όλοι λένε ότι είναι ένας μοναδικός προορισμός, ένα μέρος που συνδυάζει όμορφη ατμόσφαιρα, ενέργεια και εμπειρίες. Αυτό, φυσικά, με έκανε να θέλω να γνωρίσω το νησί και τον κόσμο του. Παράλληλα, ήθελα να δω και από κοντά το όραμα που έχει ο κόουτς και ο σύλλογος. Όταν τα βάζεις όλα αυτά μαζί, δημιουργείται μια εικόνα που κάνει την απόφαση πιο εύκολη και πιο ελκυστική».

•Αν κάποιος σου ζητούσε να περιγράψεις το παιχνίδι σου με μια λέξη ή να ξεχωρίσεις μια δεξιότητα, ποια θα ήταν;

«Είμαι ακόμα νέος, αλλά προσπαθώ να είμαι ηγέτης μέσα στο γήπεδο. Ως πόιντ γκαρντ, ο ρόλος μου είναι να δημιουργώ παιχνίδι, να οργανώνω την ομάδα και να δίνω κατεύθυνση. Προσπαθώ λοιπόν να ηγούμαι, να στηρίζω τους συμπαίκτες μου και να κάνω ό,τι μπορώ για το καλό της ομάδας».

•Έχεις ήδη παίξει σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Τι γνωρίζεις για το ελληνικό μπάσκετ και τι περιμένεις από τη λίγκα;

«Έχω ακούσει πολλά για τις κορυφαίες ομάδες και το υψηλό επίπεδο της ελληνικής λίγκας, και αυτό είναι πάντα ένα επιπλέον κίνητρο για να δοκιμάσεις τον εαυτό σου απέναντι στους καλύτερους. Μόλις έμαθα περισσότερα για το πρωτάθλημα, τις ομάδες που συμμετέχουν στη EuroLeague, το EuroCup και το BCL φέτος, ήθελα να έρθω εδώ για να δουλέψω σκληρά και να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Ο στόχος μου είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να μετρηθώ με τους κορυφαίους».

•Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως συμπαίκτη, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου;

«Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος και γεμάτος ενέργεια. Στο γήπεδο, δίνω πάντα προτεραιότητα στην ομάδα: προσπαθώ να εμπλέκω όλους τους συμπαίκτες, να κρατάω καλή ατμόσφαιρα και θετική διάθεση. Εκτός γηπέδου, η προσέγγισή μου είναι η ίδια, θέλω να δημιουργώ καλές σχέσεις και χημεία με όλους, ώστε η χρονιά να κυλήσει ομαλά και να έχουμε όλοι μια θετική εμπειρία. Νομίζω ότι αυτή η διάθεση βοηθάει την ομάδα να δουλεύει καλύτερα και να μένει ενωμένη».

•Ποιες από τις προηγούμενες εμπειρίες σου, από το κολέγιο ή το εξωτερικό, πιστεύεις ότι σε διαμόρφωσαν περισσότερο ως παίκτη;

«Θα έλεγα ότι ολόκληρη η κολεγιακή μου καριέρα με διαμόρφωσε σημαντικά. Κάθε χρόνο προσπαθούσα να βελτιώνομαι, να αποκτώ νέες εμπειρίες και να αντιμετωπίζω διαφορετικές προκλήσεις. Μετά το κολέγιο, ήρθα στη Γαλλία για να δοκιμάσω τον εαυτό μου απέναντι σε μερικούς από τους καλύτερους παίκτες εκεί και να καταλάβω τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού. Αυτή η εμπειρία με βοήθησε να εξελιχθώ, να στηρίξω καλύτερα την ομάδα μου και να βελτιώσω συνολικά το παιχνίδι μου».

•Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για αυτή τη σεζόν, τόσο ατομικά όσο και ως μέρος της ομάδας;

«Ατομικά, θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για την ομάδα και να βοηθήσω να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πετύχουμε, γιατί η ομάδα διαθέτει εξαιρετικά στοιχεία και ποιοτικούς παίκτες. Σε γενικές γραμμές, θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, να ανταγωνίζομαι κάθε παιχνίδι στο μέγιστο και να συμβάλλω σε κάθε νίκη. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες που κατακτάμε ως ομάδα».

