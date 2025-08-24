Πάσπαλι: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να στερήσει το χρυσό από την Σερβία»

Ο Ζάρκο Πάσπαλι βλέπει την Σερβία ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στο Ευρωμπάσκετ.

Ο Ζάρκο Πάσπαλι αποθέωσε την Εθνική της Σερβίας και δηλώνει αισιόδοξος πως θα είναι το απόλυτο φαβορί για την πρώτη θέση.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Είμαστε οι πιο δυνατοί, χωρίς καμία αμφιβολία. Τι άλλο να πούμε; Όταν είσαι ο πιο δυνατός - τότε είσαι ο πιο δυνατός. Αυτή η Σερβία είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν βλέπω ποιος μπορεί να μας σταματήσει στο δρόμο προς το χρυσό. Δεν βλέπω να έχουμε έναν πραγματικό αντίπαλο, κάποιον που θα μπορούσε να μας σταματήσει. Πιστεύω πραγματικά ότι ήρθε η ώρα για αυτό το χρυσό, μόνο να μην ξανασυμβεί αυτό που πάθαμε από την Ιταλία»,

Σχολίασε παράλληλα και τον Νίκολα Γιόκιτς:

«Κανείς δεν είναι καν κοντά. Μαζί με τον Γιόκιτς, ηγέτης είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ένα παράδειγμα για όλους. Όλοι οι άλλοι είναι ρολίστες που είναι έτοιμοι να αναλάβουν όποιον ρόλο κι αν είναι. Έχουμε επίσης κάποια νέα ονόματα που προστίθενται στο σύστημα, και αυτό με κάνει επίσης χαρούμενο. Παίκτες όπως ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, ο Νίκολα Τόπιτς...», είπε.