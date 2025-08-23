Τικτόκερ συνάντησε τον Γιώργο Αγγελόπουλο: Τι έγινε όταν δήλωσε … Παναθηναϊκός! (vid)

Ένας φίλος του Παναθηναϊκού και γνωστός Τικτόκερ συνάντησε τυχαία τον Γιώργο Αγγελόπουλο, θέλοντας να βγάλει ένα ενωτικό βίντεο, όμως ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον... γείωσε.

Ο φίλος του Παναθηναϊκού πλησίασε τον Γιώργο Αγγελόπουλο με ευγενικό τρόπο και του είπε: «Αν και Παναθηναϊκός… είμαστε όλες οι ομάδες. Εγώ ενώνω τις ομάδες», με τον εκ των ιδιοκτητών της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, μόλις άκουσε την οπαδική ταυτότητα του Τικτόκερ, να γυρνάει την πλάτη αποχωρώντας από το σημείο.

«Με το που άκουσε ότι είμαι Παναθηναϊκός φάγαμε πανηγυρικό άκυρο. Δεν πειράζει. Όλες οι ομάδες πρέπει να είμαστε αδέρφια και να μην υπάρχει εχθρότητα και τίποτα. Τέλος πάντων, να τους έχει όλους καλά ο Θεός», ανέφερε στη συνέχεια του βίντεο και πάντα με ευγενική διάθεση ο φίλος του Τριφυλλιού.