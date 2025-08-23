Με Βαλαντσιούνας στο Eurobasket η Λιθουανία - Η τελική της 12άδα

Γνωστή έκανε τη δωδεκάδα της για το Eurobasket η Λιθουανία.

Ξεχωρίζει από τις τελικές επιλογές ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, όνομα γνωστό στα μέρη μας έπειτα από το μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού, το οποίο δεν είχε θετική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό.

Ο νέος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, θα είναι ο μοναδικός παίκτης του NBA, o οποίος θα βρεθεί στο Eurobasket, καθώς ο Σαμπόνις επέλεξε να μην παρευρεθεί αυτό το καλοκαίρι στο στρατόπεδο της εθνικής του ομάδας.

Από τις ομάδες της EuroLeague, ξεχωρίζουν οι Λαουρίνας Μπιρούτις, Ρόκας Γκεντράιτις, Ρόκας Γιοκουμπάιτις, Τάντας Σεντερεκέρσκις καθώς και ο Ντέιβιντας Σιρβίντις.