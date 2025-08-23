Πρωταθλήτρια στο Eurobasket U16 Γυναικών για 11η φορά η Ισπανία

Τον 11ο τίτλο της στην κατηγορία U16 του Eurobasket Γυναικών πανηγυρίζει η Ισπανία.

Οι Ισπανίδες επικράτησαν στον τελικό της Σλοβενίας με 62-47 χάρη στην Ερνάντεζ που είχε 19 πόντους και 4 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία και από την Κλαούντια Λοστάλ, η οποία σημείωσε 10 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, ενώ για τη Σλοβενία ξεχώρισε η Βερόνικα Φεργιάντσιτς με 12 πόντους.

Η Γερμανία κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο μετά από εννέα χρόνια, κερδίζοντας με ανατροπή τη Λετονία με 71-66 σε έναν συναρπαστικό αγώνα για την τρίτη θέση.

Την ίδια στιγμή η ελληνική ομάδα των Κορασίδων κάνει τη δική προσπάθεια στο Ευρωμπάσκετ Β΄ κατηγορίας στην Κωνσταντινούπολη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει να αντιμετωπίσει αύριο (20:30) την Ουκρανία στο τελευταίο της παιχνίδι για τον Δ΄ όμιλο και στη συνέχεια θα διεκδικήσει στους αγώνες κατάταξης την 9η θέση.