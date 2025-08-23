Ξεχώρισε ξανά ο Όσμαν, φιλική νίκη της Τουρκίας επί του Μαυροβουνίου (vids)

Για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που πήρε απόσταση ασφαλείας στην τρίτη περίοδο με το επιμέρους σκορ 29-15, ξεχώρισε ο Άλπερεν Σενγκούν με 26 ποντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ακόμα ένα καλό παιχνίδι από τον Όσμαν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής. Σέχμους Χαζέρ και Φουρκάν Κορκμάζ πρόσθεσαν από 10 πόντους, δεν αγωνίστηκε ο Όμερ Γιούρτσεβεν.
Για το Μαυροβούνιο ξεχώρισαν οι Ιγκόρ Ντρόμπνιακ με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ο Μάρκο Σιμόνοβιτς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, με τον Κάιλ Άλμαν να προσθέτει 13 πόντους. Το αστέρι της ομάδας, Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 21’.
Τα δεκάλεπτα: 26-24, 47-49, 76-64, 96-85
Cedi Osman, muhteşem ayak oyununun ardından basketi buluyor. ⚡️— TBF (@TBF) August 23, 2025
📺 @trtsporyildiz#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/tfFQ9pMfkc
Alperen Şengün üst üste vurduğu smaçlarla Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki taraftarlarımızı ayağa kaldırdı! 🔥— TBF (@TBF) August 23, 2025
📺 @trtsporyildiz#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/YgUGwYHCat