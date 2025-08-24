Πρόβα τζενεράλε για την Εθνική απόψε κόντρα στη Γαλλία

Ένα πολύ δυνατό τεστ, το τελευταίο πριν την έναρξη του Eurobasket, δίνει απόψε η Εθνική ομάδα απέναντι στην ισχυρή Γαλλία (20:00, EΡΤ News) στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ).

Πρόβα τζενεράλε για την Εθνική Ελλάδας απέναντι σε ένα από τα φαβορί για μετάλλιο στο Eurobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει πλέον 13 παίκτες στη διάθεσή του, μετά και τα τελευταία «κοψίματα» των Νετζήπογλου, Χουγκάζ και Μπαζίνα.

Μετά το φιλικό κόντρα στη Γαλλία ο ομοπονδιακός τεχνικός θα ανακοινώσει και την τελική δωδεκάδα που θα ταξιδέψει αρχικά στην Κύπρο για τα παιχνίδια του Γ’ ομίλου. Έτσι, ένας από τους εξής 13 παίκτες δε θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική για το Eurobasket: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Από την άλλη πλευρά ο Φρεντερίκ Φοτού έχει επιλέξει τους δώδεκα παίκτες του για τη διοργάνωση. Οι Αϊζέια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μουχαμαντού Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό, Τεό Μάλεντον, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ματ Στραζέλ αποτελούν τους διεθνείς της εθνικής Γαλλίας. Ωστόσο, ο Στραζέλ δε θα αγωνιστεί απόψε λόγω ενός προβλήματος στο πόδι του.