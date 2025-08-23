Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Ιτούδης πήρε στην προετοιμασία τον 18χρονο Γιώργο Τσακίρη (vid)

Στην προετοιμασία της Χάποελ Τελ Αβίβ θα συμμετάσχει ο 18χρονος Γιώργος Τσακίρης.

Ο νεαρός γκαρντ ξεχώρισε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα την εφηβική ομάδα των «πρασίνων», πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Τώρα, έχει την ευκαιρία να προπονηθεί σε επίπεδο Euroleague καθώς η Χάποελ θα αγωνιστεί στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη στην προετοιμασία της ομάδας στη Σόφια.

Ο Τσακίρης την περασμένη σεζόν είχε 16,2 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε τέσσερα παιχνίδια στο ANGT της Euroleague, ενώ αντίστοιχα υψηλές ήταν οι επιδόσεις του στο Final Eight του Πανελληνίου Εφήβων με 14,6 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 2,4 κλεψίματα κατά μέσο όρο.