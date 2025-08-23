Πάρκερ: «Το όνειρό μου είναι να γίνω προπονητής στο NBA»

Να επιστρέψει στο ΝΒΑ, αυτή τη φορά ως προπονητής, θέλει ο Τόνι Πάρκερ.

Ο άλλοτε άσος των Σαν Αντόνιο Σπερς και τετράκις πρωταθλητής ΝΒΑ με την ομάδα του Τέξας, θέλει να πάει ξανά στο ΝΒΑ. Αλλά στα 43 του ονειρεύεται πλέον να είναι προπονητής σε μία ομάδα εκεί.

Μιλώντας στην Equipe ο 43χρονος σήμερα ιδιοκτήτης της Βιλερμπάν αναφέρθηκε στην αλλαγή που θέλει να κάνει και τις συμβουλές που πήρε από δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές και θρύλους του αθλήματος.

«Ζήτησα τις συμβουλές του Γκρεγκ Πόποβιτς και οι Σπερς μού άνοιξαν την πόρτα τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όπου μπορούσα να παρατηρώ τα πάντα για επτά ή δέκα ημέρες στις προπονήσεις τους. Όταν βγήκα στο γήπεδο, μου θύμισε τα καμπ μπάσκετ που έκανα. Τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την πρώτη μου συζήτηση με τον Γκρεγκ Πόποβιτς, ένιωσα αυτή την έντονη επιθυμία» ανέφερε αρχικά ο Πάρκερ και συνέχισε επί του θέματος:

«Το κίνητρό μου παραμένει το ίδιο, αλλά είναι αλήθεια ότι θέλω να κάνω μια στροφή, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Το όνειρό μου είναι να γίνω προπονητής στο NBA. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αισθάνομαι έτοιμος. Θέλω να μοιράσω γνώσεις και να δώσω πράγματα πίσω στο γαλλικό μπάσκετ, περισσότερο από όσο έχω κάνει μέχρι στιγμής. Έχω ακόμα πολλά να δώσω στο μπάσκετ.

Έκανα μια μεγάλη συζήτηση με τον Ζιζού (σ.σ. Ζινεντίν Ζιντάν) και τον Τίτι (σ.σ. Τιερί Ανρί), οι οποίοι με έπεισαν να κάνω αίτηση για δίπλωμα προπονητικής, παρόλο που δεν το χρειάζομαι απαραίτητα για να προπονήσω στο NBA.

Αλλά είπα στον εαυτό μου: “Γιατί να μην επιστρέψω στο σχολείο;”. Φέτος θα κάνω αίτηση για το δίπλωμά μου. Ελπίζω να περάσω τον Μάιο και μετά να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα».