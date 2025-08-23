Εθνική eBasketball φτιάχνει η ΕΟΚ με μπροστάρη τον Νίκο Ζήση

Στη δημιουργία μιας ισχυρής Εθνικής Ομάδας eBasketball αποσκοπεί η ΕΟΚ, που όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της ρόλο προπονητή και τιμ μάνατζερ αναλαμβάνει ο Νίκος Ζήσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει την επαναδραστηριοποίηση του προγράμματος e-sports, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής Εθνικής Ομάδας eBasketball, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο eFIBA World Championship 2026, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της διεθνούς ομοσπονδίας μπάσκετ.

Στο τιμόνι της ομάδας παραμένει, με ανανεωμένο ρόλο προπονητή και team manager, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος συνεχίζει να στηρίζει το project, ενώ παράλληλα φέρνει εμπειρία στο νέο αυτό ξεκίνημα. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δήμος Κόντος ο οποίος δήλωσε: «Με την ανανέωση του προγράμματος e-sports, στόχος μας δεν είναι μόνο η συγκρότηση μιας ανταγωνιστικής Εθνικής Ομάδας. Θέλουμε επίσης να συμβάλουμε στην ευρύτερη αναγνώριση και ανάπτυξη των e-sports στην Ελλάδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και ενισχύοντας τη σύνδεση με τον κόσμο του μπάσκετ σε ψηφιακό επίπεδο».

Η ΕΟΚ συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας την παρουσία του ελληνικού μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα, τόσο αγωνιστικά όσο και ψηφιακά».