Κοντά σε συμφωνία για επέκταση συμβολαίου Ρόκετς - Ντουράντ

Κοντά σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου με τον Κέβιν Ντουράντ βρίσκονται οι Χιούστον Ρόκετς.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα νέο συμβόλαιο από τη νέα χρονιά, δεν τα έχουν βρει πλήρως στους επιμέρους όρους, όμως το ζήτημα αυτό αναμένεται να έχει αίσια κατάληξη, όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ.

Ο 36χρονος σμολ φόργουορντ βρέθηκε μέσω ανταλλαγής από το Φοίνιξ στο Χιούστον και τη νέα σεζόν το συμβόλαιό του προβλέπει 54 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η επέκταση που αναμένεται να υπογράψει με τους Ρόκετς δε θα αφορά max συμβόλαιο, το οποίο θα μπορούσε να του αποφέρει 120 εκατομμύρια για δύο χρόνια.

O Nτουράντ βρίσκεται κοντά στον κανόνα του Over-38 στο ΝΒΑ, που δεν προβλέπει πολυετή συμβόλαια για αυτές τις ηλικίες κι έτσι η επέκταση αναμένεται να είναι διετής.