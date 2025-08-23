Εθνική: Τα δώρα του χαμογελαστού Γιάννη στους συμπαίκτες του πριν το Eurobasket (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε δώρο από ένα ζευγάρι παπούτσια στους συμπαίκτες του στην Εθνική ομάδα λίγο πριν ξεκινήσουν άπαντες τις προσπάθειές τους για μια καλή πορεία στο Eurobasket.

Με χαμόγελο στα χείλη όλοι οι διεθνείς αποδέχτηκαν τα δώρα του ευδιάθετου Γιάννη και τον ευχαρίστησαν.

Αναφέρει σχετικά η ΕΟΚ:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για μια ακόμα χρονιά ήταν… πιστός στη συνήθειά του λίγο πριν την αναχώρηση της Εθνικής ομάδας για μια μεγάλη διοργάνωση

Οι συμπαίκτες του και όλα τα μέλη της ομάδας παρέλαβαν και απολαμβάνουν το εκλεκτό δώρο του, από ένα ζευγάρι Giannis Freak 7 “Night Shift” με την ευχή να είναι… καλοφόρετα και να δώσουν ώθηση στη μεγάλη προσπάθεια στο Ευρωμπάσκετ 2025».