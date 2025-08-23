Ιταλία: Από… νωρίς στην Κύπρο η αντίπαλος της Εθνικής στην πρεμιέρα του Eurobasket

Στην Κύπρο αφίχθη το μεσημέρι του Σαββάτου η εθνική Ιταλίας ενόψει των αγώνων που θα γίνουν στη Λεμεσό για τον Γ’ όμιλο του Eurobasket.

H ιταλική ομάδα έφτασε στην Λάρνακα σήμερα το μεσημέρι με απευθείας πτήση από την Αθήνα μετά το φιλικό με την Ελλάδα και πέντε ημέρες πριν την πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025, που θα τη βρει απέναντι ξανά στην ελληνική ομάδα (28/8, 21:30).

Ο Τζανμάρκο Ποτσέκο δεν έχει καταλήξει στην τελική δωδεκάδα, έχοντας μαζί τους 13 παίκτες στην Κύπρο, οπότε θα κληθεί να «κόψει» έναν ακόμα από τους εξής: Σπίσου , Γκαλινάρι, Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο, Πρότσιντα, Νιάνγκ, Ντιούφ, Ροσάτο, Ακέλε, Παγιόλα.

Στον Γ’ όμιλο του Eurobasket βρίσκονται η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Βοσνία και η Γεωργία.