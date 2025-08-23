Αυτή είναι η 12άδα της Σουηδίας για το Eurobasket

Μία-μία οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Eurobasket ανακοινώνουν τις τελικές τους δωδεκάδες.

Έτσι, και η Σουηδία έκανε γνωστoύς τους 12 παίκτες της που θα παίξουν στο Τάμπερε της Φινλανδίας και στον Γ’ όμιλο απέναντι σε Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία και Μαυροβούνιο.

Από τις τελικές επιλογές ξεχωρίζει ο 24χρονος γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Πέλε Λάρσον, ενώ οι Λούντβιγκ Χάκανσον, Σιμόν Μπιργκάντερ, Μέλβιν Πάντζαρ είναι πιο έμπειροι παίκτες της ομάδας.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Σουηδίας: Ντένζελ Άντερσον, Σιμόν Μπιργκάντερ, Τομπάιας Μποργκ, Βίλχελμ Φαλκ, Βίκτορ Γκάντερορς, Λούντβιγκ Χάκανσον, Πέλε Λάρσον, Ματίας Μάρκουσον, Μπάρα Νιέ, Μέλβιν Πάντζαρ, Άνταμ Ράμστεντ, Νίκολας Σπάιρες.