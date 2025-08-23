Σταυρακόπουλος: «Αυτό που κάνει ο Προμηθέας το κάνουν λίγες ομάδες»

Αναλυτικά όσα είπε ο νεαρός άσος στο WebRadio της EO...

Για τη μεταγραφή του στον Προμηθέα: «Σίγουρα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες το να νιώθεις ότι η ομάδα σε εμπιστεύεται. Αυτό είναι το πλάνο του Προμηθέα, να στηρίζει τους νέους ώστε να δείξουν τι αξίζουν. Για εμάς αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για να δουλεύουμε κάθε ημέρα».

Για τον ρόλο του στον Προμηθέα: «Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα σε όλους τους τομείς. Ο Προμηθέας είναι σταθερά στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για τη θητεία του στο Περιστέρι: «Τα τρία χρόνια στο Περιστέρι ήταν υπέροχα και μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Με βοήθησαν πολύ στο να βελτιωθώ. Η μεταγραφή μου στον Προμηθέα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα μου».

Για τη συνεργασία του με τους κόουτς Μίλαν Τόμιτς και Γιώργο Λιμνιάτη: «Όταν έχεις έναν προπονητή που σε εμπιστεύεται είναι κάτι τρομερό θα έλεγα. Είναι διαφορετικό μετά το πώς κινείται ο παίκτης στο γήπεδο και η αυτοπεποίθηση που έχει. Είναι σημαντικός παράγοντας η εμπιστοσύνη του προπονητή. Θυμάμαι τη στιγμή που μου είπε ο κόουτς Τόμιτς να σηκωθώ από τον πάγκο για να παίξω πρώτη φορά, δε θα την ξεχάσω ποτέ. Ήμουν σε παρκέ της GBL 17 χρονών και θα το θυμάμαι για πάντα».

Για την εμπειρία από το ψηλότερο επίπεδο που έχει αποκτήσει από μικρό παιδί: «Πιστεύω ότι από τότε που προπονούμαι με παίκτες μεγάλου επιπέδου με έχει βοηθήσει πνευματικά και σωματικά. Γενικά σε όλους τους τομείς έχω βελτιωθεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι συμπαίκτες μου με βοηθούν και μου δίνουν συμβουλές. Για ‘μένα, προτεραιότητα έχει η ατομική δουλειά. Έπειτα το σωστό timing και οι συγκυρίες παίζουν ρόλο, αλλά όχι τόσο όσο η δουλειά. Όταν ο προπονητής σού δείχνει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως “βάρος”. Ίσα-ίσα στη δική μου περίπτωση μού δημιουργεί μεγάλο κίνητρο».

Για την έλλειψη των πρωταγωνιστών στα γκαρντ σε επίπεδο εθνικών ομάδων: «Είναι κάτι στο οποίο έχουμε έλλειψη. Αυτό που κάνει ο Προμηθέας το κάνουν λίγες ομάδες, αν δεν είναι η μόνη, το να δίνει δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέους παίκτες και να τους βοηθάει».