Ο Τζόκοβιτς φέρνει τουρνουά στο ΟΑΚΑ λόγω «εμφυλίου πολέμου», αλλά οι Αγγελόπουλοι θέλουν F4 στο Βελιγράδι!

Ο «Νόλε» μίλησε για την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του και ο Γιάννης Κουβόπουλος απορεί με όσα γίνονται από την πλευρά του Ολυμπιακού και της ΕΟΚ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για την Ελλάδα. Ο Σέρβος σούπερ σταρ, όχι μόνο του τένις, αλλά του παγκόσμιου αθλητισμού για μία ακόμα φορά βάζει… πλάτη για τη χώρα μας, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός (ή καλύτερα οι άνθρωποι του) προσπαθούν αν δυσφημίσουν με τον χειρότερο τρόπο τη χώρα μας, για τους γνωστούς μικροπολιτικούς τους λόγους.

Αφού πρώτα ήθελε να στείλει τον Παναθηναϊκό να αγωνιστεί στο Τελ Αβίβ με την Μακάμπι, τώρα παλεύει να γίνει το Final Four στο Βελιγράδι, όπου ο «Νόλε» ευθέως παραδέχεται πως η χώρα του είναι στα πρόθυρα του εμφυλίου.

Και όταν οι Σέρβοι ρίχνουν στο τραπέζι θέμα… εμφυλίου, με όλα όσα έχουν ζήσει, καταλαβαίνουμε ότι μόνο υπερβολικοί δεν είναι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μεταξύ άλλων, έκανε δηλώσεις αναφορικά με τον ενθουσιασμό και το πάθος των Ελλήνων για τον αθλητισμό. Επισήμανε πόσο αγαπούν το μπάσκετ, ενώ ανέλυσε και τη δική του χαρά για το γεγονός πως το τουρνουά τένις που αναγκάστηκε να απομακρύνει από το Βελιγράδι, θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Στο Telekom Center Athens για την ακρίβεια.

Λόγια που μάλλον δεν ήχησαν καλά στα αυτιά των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Εκείνων που δίνουν μάχη καθημερινή, με νύχια και με δόντια, προκειμένου να ικανοποιηθεί το «εγώ» τους. Το οποίο και δεν τους επιτρέπει να δεχτούν πως θα διεξαχθεί το Final Four της EuroLeague στο καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Αυτό που τυγχάνει να έχει έδρα ο Παναθηναϊκός και να πλήρωσε για να γίνει… στολίδι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Πέρα από τα θετικά του Τζόκοβιτς – αναφορικά με τα λεγόμενά του – υπήρξαν και ιδιαίτερα στενάχωρες αναφορές. Για την κατάσταση στην πατρίδα του. Δε δίστασε να πει ανοιχτά πως η Σερβία είναι στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό πλέον και δεν βλέπει τον τρόπο που αυτή η κατάσταση θα αλλάξει, παρότι το εύχεται:

«H γενικότερη κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια που ο κόσμος ενδιαφέρεται ελάχιστα για τον αθλητισμό. Συμβαίνουν πολλά, υπάρχει μεγάλη αλλαγή γενικά τόσο του λαού όσο και του κράτους. Χωρίς να μπαίνω στην πολιτική, γιατί ήδη έχω μιλήσει αρκετά, ελπίζω να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Όλα έχουν κλιμακωθεί πάρα πολύ, είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Ελπίζω η κατάσταση να ηρεμήσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι’ αυτό».

Ανατριχιαστικές ατάκες, όπως ανατριχιαστική και η διαπίστωση του τι προσπαθεί να πετύχει ο Ολυμπιακός. Μην το γενικεύουμε όμως, δεν το προσπαθεί το σωματείο, το προσπαθούν οι Αγγελόπουλοι, ο Σκινδήλιας και ο Λεπενιώτης. Ανοιχτά και χωρίς ίχνος ντροπής, σε τέτοιο σημείο που ρεζιλεύουν την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί αυτή έχει καταθέσει υποψηφιότητα για Final Four στην Αθήνα, όχι κάποια ομάδα. Ρεζιλεύουν τους ίδιους ανθρώπους με τους οποίους μέχρι πρότινος καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι και στο τέλος της ημέρες έδωσαν τα… χέρια για να κάνουν δικό τους το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χωρίς, όμως, ακόμα να έχουν γίνει γνωστοί οι ακριβείς όροι και να ακούγονται… πολλά στο παρασκήνιο.

Για την πλευρά των ανθρώπων που έχουν τις τύχες της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα χέρια τους, το παν είναι να μην προβληθεί το δημιούργημα του αιωνίου αντιπάλου. Λες και δεν έχει γίνει ήδη και χρειάζεται έξτρα διαφήμιση το Telekom Center Athens. Απλά η μικροπολιτική και η μικροψυχία, ένα καπρίτσιο χωρίς καμία λογική εξήγηση, δεν χαμπαριάζει το παραμικρό μπροστά στο να ικανοποιηθεί το «εγώ» του.

Στα λεγόμενα του Τζόκοβιτς, καλό θα ήταν να απαντήσουν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Αυτοί που θα πάρουν χρήματα από την κυβέρνηση για το ΣΕΦ – κανείς δεν έχει αποκαλύψει πόσα, αλλά θα γίνει κι αυτό – όμως της πηγαίνουν κόντρα για το Final Four. Να μας πει ο κ. Σκινδήλιας γιατί χρωστάμε τη διοργάνωση σε μέρος όπου ο κορυφαίος αθλητής της ιστορίας του, μιλάει με πόνο ψυχής για φόβο εμφυλίου (που και πιθανότητα εμφυλίου να μην υπήρχε πάλι δεν προκύπτουν από πουθενά… χρωστούμενα). Μια ενημέρωση κι απ’ τον κ. Λεπενιώτη που δίνει… σόου στην EuroLeague, πολεμώντας την υποψηφιότητα της Ελλάδας και κάνοντας τις άλλες ομάδες να γελάνε μαζί μας.

Καρφάκι δεν τους καίγεται προφανώς για την κατάσταση στη Σερβία. Εκεί όπου μέσα στο τελευταίο διάστημα υπήρξε πυροβολισμός και τραυματισμός οπαδού, υπήρξαν τεράστιας έκτασης επεισόδια κατά Πολωνών πάνω στην εθνική οδό. Χωρίς καν να φτάνουμε στα σοβαρά θέματα που αφορούν κοινωνικά ζητήματα της χώρας κι όχι απλά τον αθλητισμό.

Εκεί… χρωστάμε και πρέπει να πάει το Final Four. Για να κάθονται οι κ.κ. Αγγελόπουλοι, Σκινδήλιας, Λεπενιώτης σε κάποιο πεντάστερο και έξω ας «καίγεται» ο κόσμος, δεν έγινε και τίποτα.

Δεν προξενεί καμία εντύπωση η στάση αυτή. Η εμμονή οδηγεί πάντα σε τέτοιες καταστάσεις. Τα ίδια είχαμε και πριν από ένα απλό ματς regular season Μακάμπι – Παναθηναϊκός. Όταν η πλευρά του Ολυμπιακού ήταν… θετική στο να γίνει το ματς στο Τελ Αβίβ. Και στη λωρίδα της Γάζας θα ήθελαν να γίνει το Final Four, αρκεί να μην έρθει στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ.

Τα λόγια του Τζόκοβιτς πρέπει να προβληματίσουν. Για τον εμφύλιο. Όχι αυτόν που όλοι ευχόμαστε να μη βιώσει η Σερβία. Αλλά για εκείνον που… καλά παιδιά διεξάγουν στη χώρα μας. Το Final Four είναι μια απόδειξη. Από τις πολλές.

ΥΓ1: Αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην ΕΟΚ δεν έχουν προηγούμενο. Αν όσα βιώνουμε αυτές τις ημέρες στην Εθνική ομάδα, τα βιώναμε επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλακόπουλου το πιο πιθανό είναι όλοι αυτοί που τα υποστηρίζουν να ζητάγανε τον δημόσιο λιθοβολισμό του πρώην Προέδρου στην πλατεία Συντάγματος.

ΥΓ2: Σε περίπτωση που δεν έχουν καταλάβει οι “φωστήρες” της ΕΟΚ τι… χάος δημιούργησαν εν γνώση τους με το να αποκρύψουν τη μη συμμετοχή των Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου στον χθεσινό αγώνα κόντρα στην Ιταλία, ας κάνουν μια… βόλτα στα social media με τις μαρτυρίες γονιών και παιδιών που πήγαν στο γήπεδο και δεν είδαν αυτό που περίμεναν.

ΥΓ3: Και χθες κ. Λιόλιου έκλαψαν παιδάκια. Όχι για τους διαιτητές αλλά επειδή τους αποκρύψατε την αλήθεια αναφορικά με τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γενικά από την ημέρα που αναλάβατε τις τύχες της Ομοσπονδίας μικροί μεγάλοι κλαίνε… Με μαύρο δάκρυ.

ΥΓ4: Έκλαψαν μέχρι δακρύων και με τη διαρροή στο θέμα Αντετοκούνμπο. Ακόμα και στη διαρροή όμως για την… ταμπακέρα κουβέντα. Και αν η ΕΟΚ και ο Πρόεδρος της δεν είχαν να κρύψουν κάτι, θα έβγαιναν με το πρόσωπο τους και θα έδιναν απαντήσεις βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

ΥΓ5: Και το πιο αστείο της όλης υπόθεσης είναι πως έχουν βγάλει τα εθνικόμετρα και το παίζουν πιο πατριώτες από όλους. Ότι εμείς δηλαδή που κάνουμε κριτική σε όλα αυτά τα κωμικοτραγικά που γίνονται στην Ομοσπονδία δε θέλουμε το καλό της Εθνικής. Γελιέστε κύριοι. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε.

ΥΓ6: Μακάρι να γίνει και ένα αφιέρωμα με τους NBAers και την παρουσία τους στη preseason των Εθνικών τους ομάδων. Για να δούμε κάτι. Τι έκανε ο Γιόκιτς, τι έκανε ο Ντόντσιτς, τι έκανε ο Γιάννης…