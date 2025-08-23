Η δωδεκάδα της Σερβίας για το Eurobasket - Μέσα ο Μίσιτς

Η Σερβία έκανε γνωστή την δωδεκάδα που θα δώσει το «παρών» στο Eurobasket, με τον Βασίλιε Μίσιτς να είναι στις επιλογές του Πέσιτς.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς επέλεξε τους δώδεκα παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του στο Eurobasket 2025 και μέσα σε αυτούς βρίσκεται ο Βασίλιε Μίσιτς.

Ο αστέρας της Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, όμως τις τελευταίες μέρες μπήκε στις προπονήσεις, αγωνίστηκε στο φιλικό με την Σλοβενία και τελικά θα εκπροσωπήσει τη χώρα του. Φυσικά, ξεχωρίζει ακόμα το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς, ενός από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου.

Αναλυτικά το ρόστερ: Αλέκσα Αβράμοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίσιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Νίκολα Γιόβιτς, Φίλιπ Πετρούσεφ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τρίσταν Βούκσεβιτς.