Έγραψε ιστορία η Σέπαρντ: Πέτυχε το γρηγορότερο triple-double στην ιστορία του WNBA

H Τζέσικα Σέπαρντ έγραψε ιστορία στο WNBA καθώς στον αγώνα των Lynx με τις Fever πέτυχε το γρηγορότερο triple-double στην ιστορία της λίγκας.

Οι Lynx κατάφεραν να κερδίσουν τις Fever με 95-90 και η Τζέσικα Σέπαρντ έγραψε ιστορία στο WNBA. Πιο συγκεκριμένα, πέτυχε το πιο γρήγορο triple-double στην ιστορία του πρωταθλήματος.

H 28χρονη τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ και κατάφερε να κάνει το triple-double σε 21:57 στο παρκέ. Το προηγούμενο ρεκόρ άνηκε την Σκάιλαρ Ντίγκινς, η οποία είχε χρειαστεί 22:51.

Μάλιστα, η Σέπαρντ έγινε η δεύτερη παίκτρια στην ιστορία των Lynx που πετυχαίνει triple-double, μετά την Μόρια Τζέφερσον.

«Μετά από δύο ήττες και με τον τρόπο που ξεκινήσαμε αυτό το παιχνίδι, ξέραμε ότι έπρεπε να βγούμε καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Και προφανώς, αν θέλεις να κάνεις triple-double, πρέπει να κερδίσεις το παιχνίδι, οπότε είμαι περήφανη για όλη την ομάδα μας που κέρδισε σήμερα» ανέφερε η Σέπαρντ μετά τον αγώνα.