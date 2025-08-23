Χωρίς Στραζέλ η Γαλλία κόντρα στην Ελλάδα

Η Γαλλία θα παραταχθεί χωρίς τον Μάθιου Στραζέλ στο φιλικό κόντρα στην Ελλάδα ενόψει του Eurobasket.

Γαλλία και Ελλάδα θα αναμετρηθούν στο Telekom Center Athens σε ένα φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket. Οι Γάλλοι βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και εντυπωσιάστηκαν από το «σπίτι» της «επίσημης αγαπημένης» και του Παναθηναϊκού AKTOR.

Στο συγκεκριμένο ματς η Γαλλία δεν θα έχει μαζί της τον Μάθιου Στράζελ, καθώς ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στον μηρό του δεξιού ποδιού.

Αναλυτικά το ρόστερ: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού - Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.