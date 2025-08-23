DPG για Μήτογλου: «Η ανανέωση του θα είναι πενταετίας»!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «έδωσε» ζωντανά μέσω Instagram την εξέλιξη με Μήτογλου, εξηγώντας γιατί αυτή η σχέση αγάπης θα οδηγήσει τον Έλληνα άσο σε νέο πενταετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει προχωρήσει στην ανανέωση του βασικού του κορμού και πρόθεση του «τριφυλλιού» είναι να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο και ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του Instagram αναφέρθηκε στην περίπτωση του Έλληνα φόργουορντ και ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα για πολλά χρόνια ακόμα. Αναλυτικότερα, δεν έκρυψε την αγάπη που τρέφει για τον 29χρονο άσο και ξεκαθάρισε πως το επόμενό του συμβόλαιο θα έχει διάρκεια για πέντε χρόνια.

«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα θα με πλάκωνε ο Παύλος» είπε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.