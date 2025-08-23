Γαβριήλ: «Θα σημαδέψει την Κύπρο το Ευρωμπάσκετ - Να το εκμεταλλευτούν ανάλογα»

Ο κόουτς Λίνος Γαβριήλ «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για τη νέα πρόκληση της προπονητικής του καριέρας στην Αλ Άχλι της Αιγύπτου, ενώ αναφέρθηκε στο μεγάλο στοίχημα της Κύπρου στο Eurobasket 2025.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη μετακίνησή του στην Αλ Άχλι: «Είναι μια ήπειρος στην οποία απ’ το 2012 μέχρι το 2015 και το 2018-19 είχα την τύχη να αντιμετωπίσω ομάδες της. Η Αλ Άχλι ήταν μια ομάδα που είχα αντιμετωπίσει και μου έκανε πάντα εντύπωση και στα ξενοδοχεία και στο γήπεδο και οι άνθρωποί της. Μιλάμε για έναν τεράστιο οργανισμό, με αποστολή 30 ατόμων και βάλε, που πάντα λειτουργούσε σε υψηλά στάνταρ. Τότε ήταν λίγο πιο κλειστή κοινωνία και με διαφορετικό τρόπο σκέψης, οπότε δεν επέτρεπε αυτό τόσο την παρουσία ξένων και των Αμερικανών. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, που έχουν στα 90 εκατομμύρια fanbase παγκοσμίως, όπως λένε. Υπάρχει τρομερή αγάπη για όλα τα αθλήματα. Είναι μια ομάδα που κέρδισε τέσσερα ηπειρωτικά σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ, σε άνδρες και γυναίκες. Είναι μια ομάδα που θέλει να κερδίζει. Είναι ένας οργανισμός σε επίπεδα Ευρωλίγκας, χωρίς υπερβολή. Έχει συνθήκες. Σίγουρα είναι μεγάλη πρόκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτό το ταξίδι».

Για το επίπεδο του μπάσκετ στην Αίγυπτο: «Οι ομάδες της Αιγύπτου, ειδικότερα όσες πρωταγωνιστούν, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι αρκετά υψηλό συνολικά. Έχουν μόνο έναν ξένο, θέλουν να προωθήσουν τα δικά τους παιδιά. Ωστόσο, το κάνουν αυτό έχοντας ομάδες U22, U20, U18, U16. Έχουν παιδιά με απίστευτο μέγεθος. Το NCAA είναι γεμάτο Αιγύπτιους αυτήν τη στιγμή. Υπάρχουν παιδιά με ύψος 2.15, 2.17. Υπάρχει ανάπτυξη και πρόγραμμα. Σίγουρα το ότι βρίσκονται στην Αφρική ίσως τους… αδικεί και δεν τους ευνοεί στο να παρουσιάσουν αυτό που πραγματικά μπορούν».

Για την προπονητική του καριέρα και το κίνητρό του: «Είχα φύγει απ’ την Ελλάδα, προσπαθούσα να κάνω ένα βήμα για να πάω παραπέρα. Έτσι, πήγα στη Μανάμα για έναν χρόνο και κάθισα… τέσσερα. Τα έφερε έτσι η ζωή και οι συνθήκες που ήταν όλα άριστα. Σίγουρα μου αρέσει να “χτίζω”, να είμαι παραγωγικός κάπου, να υπάρχει επικοινωνία με ανθρώπους και ένα οικείο περιβάλλον. Στην πλειοψηφία των ανθρώπων τούς αρέσει να εξελίσσονται και να βελτιώνονται. Δούλεψα πάρα πολύ μέσα στα χρόνια με τον εαυτό μου έτσι ώστε να αποδεχτώ ότι η πορεία που είχα στο μυαλό μου, ξεκινώντας απ’ την Ελλάδα, ήταν αυτή που ήθελα. Βρισκόμουν πάντα σε οργανισμούς που κάνουν πρωταθλητισμό. Αυτό ήταν το σκεπτικό και παραμένει και για το μέλλον. Να είμαι κάπου που να υπάρχει στήριξη, να είμαι παραγωγικός, να φέρνω αποτελέσματα κάθε χρόνο, να πληρώνομαι καλά, να έχω όλους τους παίκτες στο γήπεδο. Είναι ευλογία αυτό το πράγμα».

Για την προσμονή των Κύπριων για το Ευρωμπάσκετ: «Σίγουρα βοήθησε το ECOMMBX Cup που διεξήχθη στο “Σπύρος Κυπριανού” για να δουν τι δουλεύει και τι όχι. Έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις. Νιώθουν πλέον πιο άνετα. Θεωρώ ότι είναι έτοιμοι οργανωτικά για το μεγάλο ραντεβού. Υπάρχει τεράστια αναμονή κι απ’ τους μπασκετικούς φιλάθλους».

Για τα αγωνιστικά κέρδη που μπορεί να έχει η Κύπρος από το Ευρωμπάσκετ: «Για να λέμε την αλήθεια, είναι λίγο… σουρεαλιστικό αυτό που συμβαίνει, γιατί υπό κανονικές συνθήκες, βάσει λογικής, δύσκολα η ομάδα θα προκρινόταν σε όμιλο Ευρωμπάσκετ. Είναι ευχάριστο πως αυτά τα παιδιά θα ζήσουν αυτήν την εμπειρία. Θα ζήσουν κάτι το πρωτόγνωρο. Το μεγάλο “όπλο” μας είναι ότι επιστρέφοντας σε αγώνες με ομάδες της ίδιας δυναμικότητας με την Κύπρο σίγουρα θα τις αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτά τα μεγαθήρια και έχεις κληθεί να μαρκάρεις τέτοιος παίκτες στο Ευρωμπάσκετ, ο αθλητής μπαίνει σε μια διαδικασία όταν μαρκάρει πιο αδύναμο αθλητή να τον αντιμετωπίζει διαφορετικά. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα που αποτελούν κέρδος. Γενικότερα είναι εμπειρία ζωής, θα τα λένε και στα εγγόνια τους. Είναι ευχάριστο. Εγώ λέω ότι πρέπει να “χτίσουμε” σε αυτό και πρέπει να υπάρχει αύριο. Θα σημαδέψει γενικά την Κύπρο το Ευρωμπάσκετ και ελπίζω να το εκμεταλλευτούν ανάλογα έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα τεράστιο αθλητικό και μπασκετικό όφελος».

Για το αν μπορεί το Ευρωμπάσκετ να βοηθήσει και στην εξέλιξη των Κύπριων αθλητών και αθλητριών: «Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία, για πρώτη φορά παρέμειναν τρεις μικρές εθνικές ομάδες στη β’ Κατηγορία. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν και αγόρια και κορίτσια που πιθανόν να έχουν εμπνευστεί και από αυτόν τον “θόρυβο”. Δεν το αποκλείω. Είναι δείγματα τα οποία γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον, υπάρχουν παιδιά που φεύγουν απ’ τις ακαδημίες και πάνε στην Ελλάδα. Υπάρχουν σημάδια. Το θέμα είναι να μπορέσει να δουλέψει με διάρκεια το όλο σύστημα, να υπάρχει σταθερό πλάνο. Δε φτάνει μια διοργάνωση που να λέμε στο τέλος ότι πιο καλό έκανε στον τουρισμό παρά στον αθλητισμό. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τα δεδομένα. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι σε μεγέθη και κουλτούρα παραγόντων και οικογενειών πιο μπροστά και είναι δύσκολο να ανατραπεί αυτό. Ωστόσο, δε σημαίνει ότι δε μπορεί να εξελιχθεί και το δικό μας άθλημα, που αυτή είναι η αναμονή των μπασκετικών όπως εμείς, να μπορέσει να μεγαλώσει και να φτάσει σε ένα υψηλό σημείο. Ευελπιστώ να γίνει. Υπάρχει θετική νότα, αισιοδοξία και βλέπουμε αναλόγως».