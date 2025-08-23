Συμφώνησε με τους Μάτζικ ο Κόλιν Κάστλετον

Στους Ορλάντο Μάτζικ θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, Κόλιν Κάστλετον.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του «HoopsHype» ο Κόλιν Κάστλετον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ορλάντο Μάτζικ, καθώς οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα.

Ο Κάστλετον την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στους Τορόντο Ράπτορς και μέτρησε 7,2 πόντους και 6,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 26 λεπτά στο παρκέ.

Ο 25χρονος είχε μείνει undrafted το 2023 και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2023-24 με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Αγωνίστηκε και στην G-League με τους «Λιμνανθρώπους», ενώ στο ΝΒΑ σε 16 ματς είχε κατά μέσο όρο 1,5 πόντους και 0,8 ριμπάουντ σε 3,7 λεπτά.

Μετά υπέγραψε στους Μέμφις Γκρίζλις ενώ έχει περάσει και από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.