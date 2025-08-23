Αταμάν: «Πάμε να πάρουμε εκδίκηση - Στόχος μας να κερδίσουμε ένα μετάλλιο»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως στόχος της Τουρκίας είναι να κατακτήσει ένα μετάλλιο στο Eurobasket.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μπορώ να πω ότι έχουμε πετύχει πολύ καλή χημεία στην ομάδα. Είχαμε μια εξαιρετική προπαρασκευαστική σεζόν και είδαμε μια ανοδική ομαδική απόδοση την άλλη μέρα. Κάθε παίκτης στην ομάδα μας έχει σημαντική εμπειρία. Έχουν αυτοπεποίθηση. Εμείς, ως προπονητές, βλέπουμε αυτή την αυτοπεποίθηση. Οι ρόλοι είναι πλέον ξεκάθαροι στην ομάδα. Έλεγα ότι το επίπεδο της ομάδας μας θα καθοριστεί στους αγώνες με τη Λιθουανία και τη Γερμανία. Όπως μπορούμε να δούμε, η ομάδα μας είναι σε πολύ καλή φόρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές εναλλαγές για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε παίκτη στο Eurobasket».

Για τον στόχο της Τουρκίας στο Eurobasket: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεκίνησε το 1935. Σε 90 χρόνια, δεν έχουμε κερδίσει ούτε ένα μετάλλιο, εκτός από το ασημένιο μετάλλιο που κερδίσαμε στο τουρνουά που φιλοξενήσαμε το 2001. Αυτό είναι ένα μετάλλιο που κερδίσαμε σε 90 χρόνια. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ο στόχος μας δεν είναι να προχωρήσουμε από τη φάση των ομίλων ή να φτάσουμε στα προημιτελικά. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό εδώ και ένα μήνα. Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς αποκλειστήκαμε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά, πάμε για να πάρουμε εκδίκηση. Ελπίζω όλοι να έχουν την ίδια πεποίθηση. Η θετική σκέψη φέρνει την επιτυχία. Ας μην είμαστε αγχωμένοι. Η Σερβία φαίνεται να είναι το φαβορί για το τουρνουά. Ναι, έχουν μια πολύ υψηλής ποιότητας ομάδα. Αλλά εκτός από αυτούς, εννέα ή δέκα άλλες ομάδες είναι διεκδικητές μεταλλίων. Είμαστε μία από αυτές τις ομάδες. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Ας κυνηγήσουμε όλοι μαζί το μετάλλιο μέχρι την τελευταία στιγμή - η διοίκηση, οι οπαδοί και ο Τύπος».