Οι βασικές αρχές, η μάχη της δωδεκάδας και η συγκρατημένη αισιοδοξία για αυτήν την Εθνική

H Εθνική Ελλάδας έχει ακόμα ένα φιλικό να παίξει πριν τους επίσημους αγώνες και ο Θάνος Τσίμπος γράφει για τα πρώτα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν και τον γρίφο της δωδεκάδας.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας, με ένα τελευταίο φιλικό να απομένει και κάποια πράγματα είναι ήδη ορατά. Μάλλον για να το πούμε καλύτερα, κάποιες βασικές αρχές, γιατί την ομάδα με φουλ ρόστερ την έχουμε δει μόνο στο παιχνίδι απέναντι στην Λετονία και πιθανότατα θα την δούμε και στο τελευταίο πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στην Γαλλία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ακριβή συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε, αλλά πάμε να δούμε τι υπάρχει μέχρι τώρα.

Ψάχνουμε το ταβάνι

Καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τα πρώτα φιλικά χωρίς τον Γιάννη δεν είχαν κανένα νόημα. Δεν ξέρω αν πίστευαν ότι σε κάποια από αυτά θα έπαιζε και με όλα αυτά που έγιναν δεν τα κατάφερε, αφού δεν μας εξήγησε και κανένας, αλλά ας πούμε ότι είναι σαν να μην έγιναν. Το πρώτο παιχνίδι που μπορέσαμε να δούμε κάτι είναι απέναντι στην Λετονία.

Ένα δεδομένο είναι, ότι το πιο δύσκολο στοίχημα του Σπανούλη, θα είναι η διαχείριση των λεπτών με Γιάννη στο παρκέ και χωρίς. Επειδή είναι τέτοιο το μέγεθος του παίκτη, η Εθνική αλλάζει εντελώς όταν δεν βρίσκεται στην πεντάδα, την ώρα που αυτόματα, θα πρέπει να βγουν μπροστά άλλοι παίκτες. Η Ελλάδα αμέσως γίνεται πιο δύσκολη στο σκορ, στην δημιουργία, ακόμα και τα σουτ που βγάζει είναι υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτά όμως είναι αναμενόμενα και εκεί πρέπει να βρει τις λύσεις ο προπονητής.

Στο φιλικό απέναντι στην Ιταλία, έγινε ξεκάθαρο κάτι που είχαμε δει και στα άλλα παιχνίδια, αλλά πλέον μοιάζει να είναι βασικός πυλώνας στο παιχνίδι της ομάδας. Αυτό δεν είναι άλλο από το aggressive παιχνίδι της. Απέναντι στου Ατζούρι, ίσως ήταν το πρώτο παιχνίδι, που αυτό ίσχυσε για παραπάνω από 33-35 λεπτά. Μεγάλη πίεση στην μπάλα, καλές αλληλοκαλύψεις και περιστροφές, χέρια σε όλες τις φάσεις, κάνοντας το δύσκολο για τον αντίπαλο. Φυσικά ακόμα και σε αυτό, υπάρχει ένα «ναι μεν, αλλά..» αφού δυστυχώς οι διαιτητές συνεχίζουν αυτήν την εκνευριστική διαχρονική εύνοια της Εθνικής σε όλα τα Ακρόπολις, λες και θα γίνει τίποτα αν δεν κερδίσουμε έναν αγώνα. Πολλές από αυτές τις πολύ επιθετικές άμυνες, σε επίσημο ματς με κανονικούς διαιτητές θα είναι φάουλ, αλλά τέλος πάντων, βλέπεις μια τρομερή επιθυμία και διάθεση για πίεση και σκληρό παιχνίδι.

Ο Βασίλης Σπανούλης, σε όλα τα φιλικά, έχει δοκιμάσει σχήματα, χωρίς κλασικό playmaker. Σε ερώτηση για αυτό, απάντησε ότι το μπάσκετ αλλάζει και θέλει όλοι οι παίκτες να κατεβάζουν την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι το ρόστερ, έχει χειριστές, τον Σλούκα, τον Τολιόπουλο και τον… Γιάννη. Οι υπόλοιποι δεν θεωρούνται καν κόμπο. Παρόλα αυτά, είδαμε πολλές φορές τον Λαρεντζάκη να κατεβάζει την μπάλα, όπως και τον Ντόρσεϊ, ακόμα και τον Παπανικολάου.

Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το δούμε σε δύσκολους αγώνες και απέναντι σε ομάδες που πιέζουν την μπάλα, γιατί είναι εμφανές το έλλειμα στο playmaking σε αυτά τα λεπτά. Τον Λαρεντζάκη, δύο φορές τον πίεσαν και την μία του έκλεψαν την μπάλα και την άλλη τον ανάγκασαν να κάνει λάθος πάσα απέναντι στην Ιταλία, που οδήγησαν απευθείας σε καλάθι.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, δείχνει σε καλή κατάσταση και αυτό είναι πολύ καλό νέο για την ομάδα. Μετά από μια σεζόν, που έκανε καλό φίνις, δείχνει να παίζει με αυτοπεποίθηση και να έχει το ελεύθερο από τον Σπανούλη για να παίρνει φάσεις πάνω του. Σε αυτήν την Εθνική, είναι ο δεύτερο καλύτερος σκόρερ και θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός στα σουτ που παίρνει.

Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει μέχρι τώρα πιο είναι το ταβάνι αυτής της ομάδας. Έχουμε δει 15 λεπτά μόλις την ομάδα με τον Γιάννη, που ήταν εντυπωσιακή και όλα τα άλλα διαστήματα, μια ομάδα που θέλει, αλλά είναι εμφανής η έλλειψη ταλέντου. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να βρει ρυθμό μέσα από τα πρώτα παιχνίδια, ώστε στα κρίσιμα να έχει ρολάρει.

Η δυσκολία της 12δας

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν απομείνει, που δεν έχει ανακοινώσει την δωδεκάδα της ακόμα και αυτό δείχνει ότι ακόμα δεν έχει παρθεί η απόφαση. Στα δικά μου μάτια, οι 11 παίκτες είναι σίγουροι και παίζεται μόλις μία θέση που όμως είναι ρίσκο. Δηλαδή, έχουμε τους (οι θέσεις είναι ενδεικτικές, αφού σχεδόν όλοι παίζουν και αλλού)

PG: Σλούκα, Τολιόπουλο

SG: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη

SF: Παπανικολάου, Καλαϊτζάκη

PF: Μήτογλου, Θανάση, Σαμοντούροφ

C: Γιάννης, Κώστας

Με το δεδομένο ότι ο τραυματισμός του Σάμο, δεν θα του στερήσει την συμμετοχή, που τόσο επάξια κέρδισε μέσα από τα φιλικά, μένει μία θέση που θα παιχτεί ανάμεσα σε Κατσίβελη και Ζούγρη. Δεν είναι τόσο τα πρόσωπα, όσο το δίλλημα γκαρντ ή ψηλός. Θα πάει με 6+6 ή με 7+5; Μια δύσκολη απόφαση, που ότι και να διαλέξει θα είναι ρίσκο. Στα γκαρντ ναι μεν, υπάρχει λειψανδρία, άρα ο Κατσίβελης μοιάζει μονόδρομος για ασφάλεια, αλλά τότε γιατί δοκιμάζει σε όλα τα φιλικά να κατεβάζουν την μπάλα τα δυάρια που είπαμε παραπάνω, ενώ υπάρχει και ο Γιάννης που μπορεί να το κάνει; Από την άλλη μεριά στους ψηλούς, ένας να έχει πρόβλημα με φάουλ, θα αρχίσουν οι αλχημείες. Δύσκολη απόφαση για τον Σπανούλη και σε αυτά δεν υπάρχει σωστό ή λάθος αφού όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα.

Πάντως, αυτή η εθνική, έστω και με τα προβλήματα της, έχει δυνατότητες να κάνει κάτι καλό στο Ευρωμπάσκετ. Δεν έχει το ταλέντο της Σερβίας ή της Γερμανίας, όμως όπως πάντα, χρειάζεται ένα καλό ματς στα χιαστί για να τα καταφέρει. Με τον Γιάννη, όλα είναι πιθανά.

Η κοροϊδία της ΕΟΚ

Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια στο Ακρόπολις και γενικά στα φιλικά της Εθνικής. Μην γελιόμαστε, ο πολύς ο κόσμος έρχεται για να δει κυρίως τον Γιάννη, εκτός από τα άλλα παιδιά και το να τον ενημερώνεις 1.5 ώρα πριν το παιχνίδι ότι δεν θα παίξει, είναι κοροϊδία. Όπως πολύ σωστά ενημέρωσε για το φιλικό της Θεσσαλονίκης, ότι θα πάει με την αποστολή, αλλά δεν θα παίξει, έτσι έπρεπε να γίνει και τώρα. Ο Ποτζέκο στην συνέντευξη Τύπου, είπε ότι Πέμπτη τους ενημέρωσαν από την δική τους Ομοσπονδία ότι δεν θα παίξει ο Γιάννης, που σημαίνει ότι όλοι το γνώριζαν. Ε θα ήταν πιο τίμιο να το γνώριζαν και οι Έλληνες φίλαθλοι και ας έκριναν μετά μόνοι τους αν θα πάνε στο ματς ή όχι. Αν ήθελαν να κρύψουν πράγματα από την Ιταλία επειδή είναι ο πρώτος αντίπαλος στο Ευρωμπάσκετ, ας μην την καλούσαν στο Ακρόπολις. Όπως και να έχει, λίγο μεγαλύτερο σεβασμό στον κόσμο δεν βλάπτει. Έχει γίνει συνήθεια όλα αυτά τα χρόνια η ίδια κοροϊδία από την ΕΟΚ.