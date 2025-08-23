Το αφιέρωμα της FIBA στον Γιάννη: «Εφιάλτης για κάθε αντίπαλη ομαδα»

Η FIBA έκανε ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του Eurobasket αποκαλώντας τον εφιάλτη για τις αντίπαλες ομάδες. Μάλιστα, αστέρες του μπάσκετ δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τον «Greek Freak».

Το Eurobasket πλησιάζει και ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που θα αγωνιστούν στην διοργάνωση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» θέλει να κατακτήσει ένα μετάλλιο με την «επίσημη αγαπημένη» και είναι σίγουρο πως θα τα δώσει όλα για να οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή.

Λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης η FIBA έκανε ένα αφιέρωμα στον θρύλο των Μιλγουόκι Μπακς και ανέφερε χαρακτηριστικά πως είναι «εφιάλτης για κάθε αντίπαλο». Ακόμη, μερικά από τα μεγάλα ονόματα του μπάσκετ μίλησαν για τον Έλληνα superstar.

Αναλυτικά το αφιέρωμα:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας εφιάλτης για κάθε αντίπαλη ομάδα, ως δύο φορές MVP του NBA και πρωταθλητής του NBA 2021. Ο μεγάλος παίκτης έχει γίνει το πρόσωπο της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, ενώ πολλοί αστέρες του FIBA Eurobasket 2025 επαινούν το παιχνίδι του.

Η FIBA ρώτησε μια σειρά από αστέρια που θα ηγηθούν των εθνικών τους ομάδων σε μια εβδομάδα για τον Αντετοκούνμπο, και οι απαντήσεις για τον "Greek Freak" κυμαίνονταν από το ότι παίζει σε διαφορετικό επίπεδο για την Ελλάδα έως την εμπνευσμένη εργασιακή ηθική και την θυσία για το σώμα του, έως το ότι είναι ένας σπουδαίος ηγέτης και πολεμιστής.

Ο Σάντι Αλντάμα αντιμετώπισε τον Αντετοκούνμπο τόσο στο ΝΒΑ όσο και στην εθνική ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης το περασμένο καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Και ο Ισπανός σταρ είπε ότι ο Γιάννης είναι διαφορετικός όταν φοράει τη φανέλα της Ελλάδας.

"Πάντα μιλάει για το πόσο σκληρά παίζει κάθε μέρα. Και βλέποντας έναν παίκτη επιπέδου MVP να παίζει τόσο σκληρά κάθε μέρα... και έχοντας την υπερηφάνεια να παίζει για τη χώρα του κάθε καλοκαίρι, μπορείς να δεις ότι είναι διαφορετικό όταν παίζει για τη χώρα του. Και είναι πολύ περήφανος που παίζει για τη χώρα του", είπε ο Αλντάμα.

Οι προσπάθειες του Αντετοκούνμπο εντυπωσιάζουν επίσης τον Ιταλό βετεράνο Νικολό Μέλι, ο οποίος εκτιμά το πόσο πολύ ο σταρ του ΝΒΑ θυσιάζει το σώμα του.

"Ο Γιάννης είναι σίγουρα ένας απίστευτος παίκτης. Πρώτα απ' όλα για την φυσική επίδραση που έχει στο παιχνίδι. Είναι πολύ σταθερός σε αυτό. Και παρόλο που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είναι πολύ ταπεινός για τον τρόπο που παίζει. Πάντα δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Παίζει σίγουρα με τεχνική, αλλά το να φέρνεις τέτοια ενέργεια σε κάθε παιχνίδι σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις το σώμα σου για την ομάδα", είπε ο Μέλι.

Ο Ιταλός είχε επίσης μια ευχάριστη ανάμνηση από τον Γιάννη στο τελευταίο Eurobasket - συγκεκριμένα, πώς ο προπονητής της Ιταλίας, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, έτρεξε προς τον Αντετοκούνμπο στα υπόγεια του γηπέδου στο Βερολίνο και του έπεσε πάνω μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Σερβίας στους 16 του τουρνουά.

"Νικήσαμε τη Σερβία και ο Ποτσέκο πήδηξε πάνω του. Δεν θέλεις να σκεφτείς αν τραυμάτισε τον Γιάννη. Αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα εκατομμυρίων. Αλλά αυτή είναι μια από τις κύριες εικόνες που έχω για τον Γιάννη", θυμήθηκε ο Μέλι.

Ο 35χρονος Κώστας Σλούκας, συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο στην εθνική ομάδα της Ελλάδας, εκτιμά πόσο ισχυρή είναι η εργασιακή ηθική του σταρ.

"Έχει ήδη πετύχει πολλά στην καριέρα του, αλλά εξακολουθεί να είναι ο πρώτος που έρχεται στα αποδυτήρια και ο τελευταίος που φεύγει από το γήπεδο", είπε ο Σλούκας.

Ο 20χρονος ανερχόμενος αστέρας της Γαλλίας Ζακαρί Ρισασέ είπε ότι η εργασιακή ηθική του Αντετοκούνμπο τον εμπνέει.

"Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το παιχνίδι... παρακολουθώντας τον από κοντά, κατά κάποιον τρόπο το έχω πάρει από αυτόν. Είμαι εργατικός και έτσι με ανέθρεψαν. Αλλά το να μπορώ να βλέπω τους μεγάλους και την προσέγγισή του σίγουρα με βοηθά να το διατηρήσω. Η προσέγγισή του είναι ξεχωριστή. Ήταν πηγή έμπνευσης καθώς μεγάλωνα", είπε ο Ρισασέ.

Αν και η εργασιακή του ηθική μπορεί να αποτελεί έμπνευση, το να αντιμετωπίζεις τον Γιάννη στο γήπεδο είναι σαν ένα τρένο που τρέχει με ταχύτητα και δεν σταματά για κανέναν, σύμφωνα με τον Ισπανό Ουίλι Ερνανγκόμεθ.

"Προσπαθεί να καταστρέψει όλους όσους βρίσκονται μπροστά του. Παίζει πολύ σκληρά. Είναι παράδειγμα για τους άλλους παίκτες - ο τρόπος που παίζει. Η εργασιακή του ηθική είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Είναι ένας από τους καλύτερους", είπε ο Ερνανγκόμεθ, ο MVP του Eurobasket 2022.

Για τον Λάουρι Μαρκάνεν, ο Αντετοκούνμπο είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό φυσικό φαινόμενο. Ο Φινλανδός σταρ ξέρει ότι ο Γιάννης θα βρει πάντα έναν τρόπο να σε νικήσει.

"Ο Γιάννης είναι πραγματικά δύσκολος να τον αντιμετωπίσεις ένας προς έναν. Προσπαθείς να τον πιέσεις και να τον αναγκάσεις να χάσει την μπάλα. Αλλά μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα στο γήπεδο. Μπορείς να κάνεις την ανάλυσή σου και να προσπαθήσεις να του στερήσεις κάτι, αλλά νιώθω ότι έχει κάποια κόλπα στο ρεπερτόριό του που τον κάνουν πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις", είπε ο Μαρκάνεν.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε την ευκαιρία να δει τον Αντετοκούνμπο από κοντά και προσωπικά στην ίδια του την ομάδα. Και ο Έλληνας γκαρντ λέει ότι ο superstar του ΝΒΑ είναι πραγματικά ένας σπουδαίος ηγέτης - επίσης λόγω της δουλειάς που κάνει - και κάποιος που κάνει τα πράγματα ευκολότερα για τους συμπαίκτες του.

"Το είδα πριν από τρία χρόνια (στο Eurobasket 2022). Το έργο που επιτελούν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Κάθε λεπτομέρεια που μπορείς να σκεφτείς για να τον κάνει καλύτερο, την εφαρμόζει. Ο επαγγελματισμός που επιδεικνύει. Όλοι τον παρακολουθούν, ακόμα και η δική μας ομάδα. Και το ξέρει αυτό. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης", είπε ο Ντόρσεϊ.

"Όσον αφορά το παιχνίδι, μου αρέσει πολύ να παίζω μαζί του. Προσελκύει όλη την ομάδα. Πέντε παίκτες τον παρακολουθούν σε όλο το παιχνίδι. Είμαστε αρκετά ανοιχτοί. Μας διευκολύνει πολύ το να παίζουμε μαζί του στο γήπεδο".

Συνδυάστε όλα αυτά τα στοιχεία και μπορείτε να προσθέσετε και το στοιχείο του πολεμιστή, σύμφωνα με τον Πολωνό σταρ Ματέους Πονίτκα, ο οποίος πρόσθεσε: "Ο Γιάννης είναι πολεμιστής, είναι μαχητής, δεν υποχωρεί ποτέ. Έχει πολλά πράγματα που δεν βλέπεις συχνά".

Ο Φουρκάν Κορκμάζ, από την άλλη, λέει ότι οι αντίπαλες ομάδες πρέπει να παρακολουθούν τον Αντετοκούνμπο συνεχώς. Και το τρομακτικό, λέει ο αστέρας της Τουρκίας, είναι ότι ο Γιάννης μπορεί ακόμα να βελτιωθεί.

"Όποτε βρίσκεται στο γήπεδο, κάθε δευτερόλεπτο, πρέπει να τον παρακολουθείς. Να παρακολουθείς τι κάνει. Γιατί κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Παίζει γρήγορο και ρυθμικό μπάσκετ και τρέχει πολύ καλά στο γήπεδο. Και συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι του", είπε ο Κορκμάζ.

"Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του, παρόλο που έχει αποδείξει την αξία του. Έχει ακόμα μεγάλο δυναμικό. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι τώρα".

Το μήνυμα του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς για τον Γιάννη ήταν απλό: μην κάνεις λάθη.

"Νιώθω ότι όταν παίζεις εναντίον του, είναι τόσο αθλητικός και δεν μπορείς να κάνεις λάθη εναντίον του, γιατί σε τιμωρεί συνεχώς", είπε ο Σέρβος σταρ.

"Η ικανότητά του να παίζει άμυνα επίσης. Δεν είναι εύκολο να τον προσπεράσεις, δεν υπάρχουν εύκολα σουτ εναντίον του. Και όταν τρέχει στο τρανζίσιον. Αυτά τα τρία πράγματα είναι σχεδόν ασταμάτητα".

Ο Φινλανδός σταρ σουτέρ Σάσου Σαλίν χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο του Αντετοκούνμπο όταν περιέγραψε τι τον κάνει ξεχωριστό.

"Όπως τον αποκαλούν: Είναι ο "Greek Freak". Αθλητικός, μπορεί να πάει στο καλάθι και να καρφώσει εύκολα από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Είναι απλά φρικιό".

Στην τελική, το μόνο που πρέπει να ξέρετε είναι ένα πράγμα, σύμφωνα με τον Ιταλό Σιμόνε Φοντέκιο.

"Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Όλοι ξέρουν τι είδους παίκτης είναι. Είναι δύο φορές MVP στο NBA, που είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό μιλάει από μόνο του"».