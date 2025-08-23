Οι «μαγικές» ασίστ του Ντόντσιτς ως παίκτης των Λέικερς (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ τη περσινή σεζόν, αλλά προχώρησαν σε μία ιστορική κίνηση, καθώς απέκτησαν τον Λούκα Ντόντσιτς.
Ο Σλοβένος αστέρας με τα χρυσά και μωβ μέτρησε 28,2 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 7,5 ασίστ σε 28 ματς στην κανονική διάρκεια, ενώ στα playoffs σε 5 αγώνες είχε 30,2 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ.
Οι «Λιμνάνθρωποι» δημοσίευσαν ένα βίντεο στα social media με τις καλύτερες ασίστ του Ντόντσιτς από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
Δείτε το βίντεο: